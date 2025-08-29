বেলকুচিতে পাচারকালে ১৩৬ বস্তা চালসহ ট্রাক জব্দ

বেলকুচি (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে ১৩৬ বস্তা সরকারি (ওএমএস) চালসহ একটি ট্রাক জব্দ করেছে পুলিশ। এ সময় ট্রাকচালক পালিয়ে যান। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার সোহাগপুর কাপড়ের হাটসংলগ্ন এলাকা থেকে চালসহ ট্রাকটি জব্দ করা হয়।
স্থানীয়রা জানান, রাতে ট্রাকবোঝাই করে চাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এ সময় সন্দেহ হলে স্থানীয়রা ট্রাকটি থামায়। পরে ট্রাকে সরকারি ওএমএসের চাল পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনকে জানালে তারা এসে চালগুলো জব্দ করে। তবে ট্রাকচালক পালিয়ে যান।
এ বিষয়ে বেলকুচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম জানান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশে রাতে সোহাগপুর কাপড়ের হাটের সামনে পুলিশ ফোর্স পাঠায়। সেখান থেকে ট্রাকভর্তি সরকারি ১৩৬ বস্তা চাল জব্দ করা হয়। ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই ট্রাকচালক পালিয়ে যান। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
