মাঘে বাড়ছে তাপমাত্রা, আরও কত বাড়বে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ০২
ফাইল ছবি

পৌষ বিদায় নিয়েছে, মাঘের আজ ২ তারিখ। কিন্তু ‘মাঘের শীত বাঘের গায়’—প্রবাদটির ঠিক উল্টো আজ শুক্রবার সারা দেশের আবহাওয়া। তিনটি জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শৈত্যপ্রবাহ। অথচ পৌষ মাসে দেশের প্রায় ৪৮টি জেলা ছিল শৈত্যপ্রবাহের কবলে। আর মাঘে এসে তাপমাত্রা বাড়ছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকাল ৯টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশে তাপমাত্রা বাড়তে পারে। এরপর তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও হাড়কাঁপানো শীত পড়বে কি না, সে ব্যাপারে পূর্বাভাসে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

আজ সকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও চুয়াডাঙ্গা জেলার ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।

এ ছাড়া শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোনো কোনো এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে।

সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।

১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আবহাওয়া পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম উল্লেখ করে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ১৯ জানুয়ারি শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা এবং অন্যান্য অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। ওই দিন সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় রাজধানী ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ১৫ দশমিক ৪, রাজশাহীতে ১০ দশমিক ৪, রংপুরে ১১ দশমিক ৮, চট্টগ্রামে ১৬ দশমিক ২, ময়মনসিংহে ১৫, সিলেটে ১৩ দশমিক ৫, খুলনায় ১৩ এবং বরিশালে ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাআবহাওয়া বার্তাশীতপরিবেশপাঠকের আগ্রহ
