Ajker Patrika

রাজৈরে ‘শয়তানের নিশ্বাস’ দিয়ে ২৪ লাখ টাকা ছিনতাই

­­মাদারীপুর প্রতিনিধি 
মাদারীপুরের রাজৈরে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক এজেন্ট শাখার এক কর্মীর কাছ থেকে নগদ টাকা ছিনতাই করা হয়।।
মাদারীপুরের রাজৈরে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক এজেন্ট শাখার এক কর্মীর কাছ থেকে নগদ টাকা ছিনতাই করা হয়।।

মাদারীপুরের রাজৈরে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক এজেন্ট শাখার সুস্ময় চক্রবর্তী (২৫) নামে এক কর্মীর কাছ থেকে নগদ ২৪ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিকেল ৫টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে রাজৈর উপজেলার বাজিতপুর ইউনিয়নের কামালদি ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী সুস্ময় রাজৈর পৌরসভা এলাকার সাহাপাড়ার মৃত সঞ্চয় কুমার চক্রবর্তীর ছেলে। তিনি টেকেরহাট ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের মাস্টার এজেন্ট শাখায় ডিএসআর হিসেবে কর্মরত আছেন।

পুলিশ, স্থানীয় ও ভুক্তভোগী সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত ডাচ্-বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিংয়ের পাইকপাড়া ইউনিয়নের ফুলতলা এজেন্ট শাখা থেকে ৭ লাখ, আমগ্রাম বাজার এজেন্ট শাখা থেকে ৭ লাখ ও টেকেরহাট মাস্টার এজেন্ট থেকে ১০ লাখসহ মোট ২৪ লাখ টাকা সংগ্রহ করেন ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের কর্মী সুস্ময়। তিনি টাকাগুলো নিয়ে মোটরসাইকেলে করে উপজেলার বাজিতপুর ইউনিয়নের মজুমদারকান্দি বাজার এজেন্ট শাখায় দেওয়ার জন্য রওনা দেন।

পথে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের কামালদি ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা তিনটি মোটরসাইকেল নিয়ে তাঁর মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। তারা সুস্ময়কে একটি ভিজিটিং কার্ড দেখিয়ে ২৪ লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যান। পরে আহত অবস্থায় সুস্ময়কে উদ্ধার করে রাজৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক টেকেরহাট শাখার ম্যানেজার মনতোশ সরকার বলেন, ‘পুলিশ তদন্ত শুরু করছে। আমরা বিষয়টি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।’

খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন রাজৈর থানার ওসি শেখ আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তার (সুস্ময়) নাকের সামনে স্কোপোলামিন নামক ওষুধ; যা শয়তানের নিশ্বাস নামে পরিচিত তা দিয়ে এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটিয়েছে। তবে এই ঘটনায় এখনো কাউকে শনাক্ত করা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ শুরু করছি। বিভিন্ন সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখে তদন্ত করা হচ্ছে।’

বিষয়:

মাদারীপুরঢাকা বিভাগরাজৈরজেলার খবরডাচ্-বাংলা ব্যাংকছিনতাই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ‘এনপিএ’র আত্মপ্রকাশ

নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ‘এনপিএ’র আত্মপ্রকাশ

যুক্তরাজ্যে সহকারী হাইকমিশনে নিয়োগ পেলেন ওসমান হাদির ভাই ওমর

যুক্তরাজ্যে সহকারী হাইকমিশনে নিয়োগ পেলেন ওসমান হাদির ভাই ওমর

এককভাবে নির্বাচন করবে ইসলামী আন্দোলন

এককভাবে নির্বাচন করবে ইসলামী আন্দোলন

মাঘে বাড়ছে তাপমাত্রা, আরও কত বাড়বে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘে বাড়ছে তাপমাত্রা, আরও কত বাড়বে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

শূকর জবাইয়ে সহায়তা চেয়ে পোস্ট তরুণীর, পরদিনই হাজারো মানুষের ঢল

শূকর জবাইয়ে সহায়তা চেয়ে পোস্ট তরুণীর, পরদিনই হাজারো মানুষের ঢল

সম্পর্কিত

যশোরে গণপিটুনিতে যুবক নিহত, চুরি করতে গিয়ে ধরা বলে দাবি এলাকাবাসীর

যশোরে গণপিটুনিতে যুবক নিহত, চুরি করতে গিয়ে ধরা বলে দাবি এলাকাবাসীর

‘তোদের দুনিয়া ছারা করব, তৈরি থাকিস’—মেহেরপুরে বিএনপি নেতা-কর্মীদের হুমকি

‘তোদের দুনিয়া ছারা করব, তৈরি থাকিস’—মেহেরপুরে বিএনপি নেতা-কর্মীদের হুমকি

কুমিল্লায় গুলি ও পায়ের রগ কেটে সাবেক ইউপি সদস্যসহ ২ জনকে হত্যা

কুমিল্লায় গুলি ও পায়ের রগ কেটে সাবেক ইউপি সদস্যসহ ২ জনকে হত্যা

রাজৈরে ‘শয়তানের নিশ্বাস’ দিয়ে ২৪ লাখ টাকা ছিনতাই

রাজৈরে ‘শয়তানের নিশ্বাস’ দিয়ে ২৪ লাখ টাকা ছিনতাই