Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

রাবিতে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ-মিছিল

রাবি প্রতিনিধি  
আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩: ১১
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ভর্তি পরীক্ষায় পোষ্য কোটা পুনর্বহালের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ-মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। তবে কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা দেখা দিয়েছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ভর্তি পরীক্ষা উপকমিটির বৈঠকে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রশাসন ভবনের সামনে শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে অবস্থান নেন। পরে ফেসবুকে আন্দোলনের ডাক দিলে বিভিন্ন হল ও মেস থেকে শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে আসেন। শুরুতে ছাত্রদল ও ছাত্র অধিকার পরিষদের কয়েকজন নেতা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অবস্থান নেন। কিছুক্ষণ পর শাখা ছাত্রশিবির একটি মিছিল নিয়ে সেখানে যোগ দেয়। তবে শিবির উপাচার্যের বাসভবনের গেটে অবস্থান নিলেও ছাত্রদল ও অন্যান্য সংগঠনকে আলাদা স্থানে অবস্থান নিতে দেখা যায়।

কর্মসূচির একপর্যায়ে দুই পক্ষ আলাদা স্লোগান দিতে থাকে। এরপর ছাত্রদল ও ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতারা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়কে বিক্ষোভ মিছিল করেন এবং পরে প্যারিস রোডে জড়ো হয়ে স্লোগান দেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ বিষয়ে ছাত্রশিবির-সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী ফাহিম রেজা বলেন, ‘আমরা শিক্ষার্থীদের কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা জানিয়েছিলাম। কিন্তু জায়গা সংকটের কারণে একটু সরে দাঁড়াই। এরপর অন্য দলগুলোকে একত্র হওয়ার আহ্বান জানাই। তারা তা না করে আন্দোলনকে কুক্ষিগত করতে চেয়েছে।’

অন্যদিকে ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের এজিএস প্রার্থী ও শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহিন বিশ্বাস এশা বলেন, ‘আমরা দলীয় ট্যাগে আসিনি। শিক্ষার্থীদের স্বার্থে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু আমাদের দলীয় রাজনীতির মধ্যে টানার চেষ্টা করা হয়েছে।’

শিক্ষার্থীদের একাংশের মতে আন্দোলন বানচালের জন্য এটা পরিকল্পিত হতে পারে।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী এবং স্বতন্ত্র এজিএস প্রার্থী সজিবুর রহমান বলেন, ‘আমরা শিক্ষার্থী হিসেবে আন্দোলন করছি। কিন্তু এসে দেখি, কেউ একদিকে, কেউ অন্যদিকে। এতে আন্দোলন বিভক্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।’

এদিকে সন্ধ্যা ৭টায় শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ সমাবেশ প্রতিবেদন লেখার সময় চলমান ছিল।

এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, শর্তসাপেক্ষে পোষ্য কোটা পুনর্বহাল করা হয়েছে। এতে বলা হয়, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সন্তানেরা ন্যূনতম ৪০ নম্বর পেলেই ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে।

উল্লেখ্য, গতকাল বুধবার বৈষম্য দূরীকরণ ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন। তাঁরা জানান, ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের পূর্ণদিবস কর্মবিরতি শুরু হবে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাশিক্ষার্থীপ্রতিবাদবিক্ষোভরাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

সুন্দরবন থেকে অপহৃত ৬ বাংলাদেশি উদ্ধার হয়নি, মুক্তিপণ দাবি

সুন্দরবন থেকে অপহৃত ৬ বাংলাদেশি উদ্ধার হয়নি, মুক্তিপণ দাবি

রাবিতে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ-মিছিল

রাবিতে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ-মিছিল

পঞ্চগড়ে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা

পঞ্চগড়ে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা

শিল্পপতির স্ত্রীর লাখ টাকার আমগাছ উধাও, থানায় অভিযোগ

শিল্পপতির স্ত্রীর লাখ টাকার আমগাছ উধাও, থানায় অভিযোগ