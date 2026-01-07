ঢাকায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে গুলি করে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানী ঢাকায় আজিজুল হক মোসাব্বির নামের এক সাবেক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আজ বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে রাজধানীর পান্থপথে বসুন্ধরা সিটির পেছনে এ ঘটনা ঘটে।
গুরুতর আহত অবস্থায় আজিজুল হক মোসাব্বিরকে উদ্ধার করে নিকটস্থ বিআরবি হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর পেটে তিন রাউন্ড গুলি লেগেছিল। এ ঘটনায় আনোয়ার হোসেন নামের আরও একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।
ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগ এডিসি ফজলুল করিম আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আজিজুল হক মোসাব্বির ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।
এডিসি ফজলুল করিম বলেন, স্টার কাবাবের পাশের ওই গলিতে দুজনকে গুলি করা হয়েছে। তাঁদের একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের বিআরবি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
পুলিশ সূত্র জানায়, রাত আনুমানিক ৮টা ১০ মিনিটে তেজগাঁও থানাধীন পশ্চিম তেজতুরী বাজার এলাকায় অজ্ঞাতনামা কয়েকজন ব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে আজিজুল হক মোসাব্বিরকে গুলি করেন। প্রাথমিকভাবে তাঁকে উদ্ধার করে বিআরবি হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর সেখানে তাঁর দলীয় নেতা-কর্মীদের অবস্থান করতে দেখা গেছে।
গুলিবিদ্ধ নেতার ভর্তির ঘটনায় বিআরবি হাসপাতালের সামনে বিএনপির নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে রাস্তা সম্পূর্ণ ব্লক হয়ে গেছে। ৫০-৬০ জন নেতা-কর্মী তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে হোটেল সোনারগাঁও ক্রসিংয়ের ইনকামিংয়ে অবস্থান নিয়েছেন। সোনারগাঁও ক্রসিংয়ের ইনকামিং বন্ধ রয়েছে।
রাজধানী ঢাকায় আজিজুল হক মোসাব্বির নামের এক সাবেক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আজ বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে রাজধানীর পান্থপথে বসুন্ধরা সিটির পেছনে এ ঘটনা ঘটে।
গুরুতর আহত অবস্থায় আজিজুল হক মোসাব্বিরকে উদ্ধার করে নিকটস্থ বিআরবি হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর পেটে তিন রাউন্ড গুলি লেগেছিল। এ ঘটনায় আনোয়ার হোসেন নামের আরও একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।
ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগ এডিসি ফজলুল করিম আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আজিজুল হক মোসাব্বির ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।
এডিসি ফজলুল করিম বলেন, স্টার কাবাবের পাশের ওই গলিতে দুজনকে গুলি করা হয়েছে। তাঁদের একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের বিআরবি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
পুলিশ সূত্র জানায়, রাত আনুমানিক ৮টা ১০ মিনিটে তেজগাঁও থানাধীন পশ্চিম তেজতুরী বাজার এলাকায় অজ্ঞাতনামা কয়েকজন ব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে আজিজুল হক মোসাব্বিরকে গুলি করেন। প্রাথমিকভাবে তাঁকে উদ্ধার করে বিআরবি হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর সেখানে তাঁর দলীয় নেতা-কর্মীদের অবস্থান করতে দেখা গেছে।
গুলিবিদ্ধ নেতার ভর্তির ঘটনায় বিআরবি হাসপাতালের সামনে বিএনপির নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে রাস্তা সম্পূর্ণ ব্লক হয়ে গেছে। ৫০-৬০ জন নেতা-কর্মী তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে হোটেল সোনারগাঁও ক্রসিংয়ের ইনকামিংয়ে অবস্থান নিয়েছেন। সোনারগাঁও ক্রসিংয়ের ইনকামিং বন্ধ রয়েছে।
রাজধানীর বসুন্ধরা সিটির পেছনে দুবৃত্তের গুলিতে আহত সুফিয়ান ব্যপারী মাসুদকে (৪২) ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাত সোয়া ৯টার দিকে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি বর্তমানে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।৯ মিনিট আগে
খুলনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে রানা (৩০) নামের এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে ভর্তি করেছে।১৩ মিনিট আগে
গাজীপুরের কালিয়াকৈরের সফিপুর আনসার একাডেমি এলাকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়েছে। এ সময় পুলিশের টিয়ার শেলে অন্তত ১২ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।২৯ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় প্রক্সির সাহায্য নিয়ে ভর্তি হওয়ার প্রমাণ পাওয়ায় তিন শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সিন্ডিকেটের ৫৪৫ তম সভায় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।৩৫ মিনিট আগে