Ajker Patrika

ঢাকায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে গুলি করে হত্যা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ০৮
আজিজুল হক মোসাব্বির। ছবি: সংগৃহীত
আজিজুল হক মোসাব্বির। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানী ঢাকায় আজিজুল হক মোসাব্বির নামের এক সাবেক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আজ বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে রাজধানীর পান্থপথে বসুন্ধরা সিটির পেছনে এ ঘটনা ঘটে।

গুরুতর আহত অবস্থায় আজিজুল হক মোসাব্বিরকে উদ্ধার করে নিকটস্থ বিআরবি হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর পেটে তিন রাউন্ড গুলি লেগেছিল। এ ঘটনায় আনোয়ার হোসেন নামের আরও একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগ এডিসি ফজলুল করিম আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আজিজুল হক মোসাব্বির ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।

ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

এডিসি ফজলুল করিম বলেন, স্টার কাবাবের পাশের ওই গলিতে দুজনকে গুলি করা হয়েছে। তাঁদের একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের বিআরবি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্র জানায়, রাত আনুমানিক ৮টা ১০ মিনিটে তেজগাঁও থানাধীন পশ্চিম তেজতুরী বাজার এলাকায় অজ্ঞাতনামা কয়েকজন ব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে আজিজুল হক মোসাব্বিরকে গুলি করেন। প্রাথমিকভাবে তাঁকে উদ্ধার করে বিআরবি হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর সেখানে তাঁর দলীয় নেতা-কর্মীদের অবস্থান করতে দেখা গেছে।

গুলিবিদ্ধ নেতার ভর্তির ঘটনায় বিআরবি হাসপাতালের সামনে বিএনপির নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে রাস্তা সম্পূর্ণ ব্লক হয়ে গেছে। ৫০-৬০ জন নেতা-কর্মী তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে হোটেল সোনারগাঁও ক্রসিংয়ের ইনকামিংয়ে অবস্থান নিয়েছেন। সোনারগাঁও ক্রসিংয়ের ইনকামিং বন্ধ রয়েছে।

বিষয়:

গুলিঢাকা জেলাহত্যারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাজেলার খবরস্বেচ্ছাসেবক দল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘চাইলে বাংলাদেশে ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের আচরণ অনুসরণ করুন, কিন্তু খেলোয়াড় কেন বলির পাঁঠা’

বাংলাদেশিদের যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দিতে হবে ভিসা বন্ড, নতুন মার্কিন নিয়ম

উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান, যা থাকছে সফরসূচিতে

যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ, আটলান্টিকে তেলের ট্যাংকার পাহারা দেবে রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ

নিখোঁজ এনসিপি সদস্য ওয়াসিমের সন্ধান মিলল মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

ঘুষের লাখ টাকাসহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আটক

ঘুষের লাখ টাকাসহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আটক

যেভাবে কপালে আঘাত পেয়েছেন মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী

যেভাবে কপালে আঘাত পেয়েছেন মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী

‘চাইলে বাংলাদেশে ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের আচরণ অনুসরণ করুন, কিন্তু খেলোয়াড় কেন বলির পাঁঠা’

‘চাইলে বাংলাদেশে ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের আচরণ অনুসরণ করুন, কিন্তু খেলোয়াড় কেন বলির পাঁঠা’

ভারতে খেলার ব্যাপারে ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বিসিবির নীতিনির্ধারকদের সভা

ভারতে খেলার ব্যাপারে ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বিসিবির নীতিনির্ধারকদের সভা

সম্পর্কিত

স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতার সঙ্গে গুলিবিদ্ধ মাসুদ ঢামেকে

স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতার সঙ্গে গুলিবিদ্ধ মাসুদ ঢামেকে

খুলনা নগরীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবক আহত

খুলনা নগরীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবক আহত

ঢাকায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে গুলি করে হত্যা

ঢাকায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে গুলি করে হত্যা

কালিয়াকৈরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, পুলিশের লাঠিপেটায় আহত ১২

কালিয়াকৈরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, পুলিশের লাঠিপেটায় আহত ১২