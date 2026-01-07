Ajker Patrika

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

নোয়াখালী প্রতিনিধি
আপডেট : ০৭ জানুয়ারি ২০২৬, ২১: ০৩
হাসনা জসীমউদ্‌দীন মওদুদ। ছবি: সংগৃহীত
হাসনা জসীমউদ্‌দীন মওদুদ। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালী-৫ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসনা জসীমউদ্‌দীন মওদুদ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বিএনপির স্থায়ী কমিটির প্রয়াত সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের স্ত্রী। আজ বুধবার সাংবাদিকদের এ তথ্য জানানো হয়।

হাসনা জসীমউদ্‌দীন মওদুদ নোয়াখালী-৫ আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু দল থেকে ওই আসনে ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান মো. ফখরুল ইসলামকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। পরে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেন।

হাসনা জসীমউদ্‌দীন মওদুদ বলেন, ‘আমার স্বামী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ এবং আমি ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে এই এলাকার মানুষের সেবা করেছি। আওয়ামী লীগের ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার কারণে ২০১৭ সাল থেকে আমি আমার বাড়ি হারিয়েছি। দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে আশাহত হয়েছি। তাই স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছিলাম।’

হাসনা বলেন, ‘গত রোববার গুলশানে বিএনপি কার্যালয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণে খোলা শোক বইয়ে স্বাক্ষর করি। এরপর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ওই সাক্ষাতে নোয়াখালী-৫ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান তারেক রহমান।’

হাসনা মওদুদ আরও বলেন, ‘দলের চেয়ারপারসন ও নতুন নেতৃত্বের প্রতি সম্মান জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ ২০ জানুয়ারির ভেতর তিনি সশরীরে গিয়ে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কাজ শেষ করবেন বলে জানান।

উল্লেখ্য, পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের মেয়ে হাসনা জসীমউদ্‌দীন মওদুদ ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে নোয়াখালী-৫ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন।

নোয়াখালীবিএনপিচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনজেলার খবরস্বতন্ত্র প্রার্থীপাঠকের আগ্রহ
