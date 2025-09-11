Ajker Patrika
রাকসু নির্বাচন: প্রার্থিতা ফিরে পেলেন বাতিল হওয়া ৫ জন

রাবি প্রতিনিধি  
প্রার্থিতা ফিরে পাওয়া নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এফ নজরুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্রার্থিতা ফিরে পাওয়া নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এফ নজরুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও সিনেট ছাত্রপ্রতিনিধি নির্বাচনে প্রাথমিক তালিকায় বাতিল হওয়া সাতজনের মধ্যে পাঁচজন প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় রাকসু কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের এক ব্রিফিংয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এফ নজরুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

প্রার্থিতা ফিরে পাওয়া প্রার্থীদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে সহসভাপতি (ভিপি) পদে সাগর আহমেদ মিয়া, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সহকারী সম্পাদক পদে শাহীন আলম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহকারী সম্পাদক পদে রিচার্স চাকমা এবং কার্যনির্বাহী সদস্যপদে সুজন চন্দ্র রয়েছেন। অন্যদিকে, সিনেট ছাত্রপ্রতিনিধি নির্বাচনে ওমর ফারুক সাফীন আজমীর প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন।

প্রার্থিতা ফিরে পাওয়া প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘তাদের মনোনয়নপত্রে কিছুটা ত্রুটি ছিল। আজ আপিল করার পর নির্বাচন কমিশনের বৈঠকে তাদের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়।’

এর আগে গতকাল প্রকাশিত প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকায় সাতজনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়। আজ চূড়ান্তভাবে বাতিল হওয়া প্রার্থীদের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী আশিকুর রহমান ও সিনেট ছাত্রপ্রতিনিধি মারুফ হাসান জেমস। এতে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৩টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ২৫৪ ও সিনেট ছাত্রপ্রতিনিধি নির্বাচনে পাঁচ পদের বিপরীতে ৫৯ জন প্রার্থী লড়বেন।

জানা গেছে, এবার কেন্দ্রীয় সংসদের প্রাথমিক তালিকায় বৈধ প্রার্থীদের মধ্যে সহসভাপতি (ভিপি) পদে ২০, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৪, সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ১৬, ক্রীড়া সম্পাদক পদে ৯, সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক পদে ৬, সংস্কৃতি সম্পাদক পদে ১১, সহকারী সংস্কৃতি সম্পাদক পদে ৯, মহিলা সম্পাদক পদে ৭, সহকারী মহিলা সম্পাদক পদে ৮, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক পদে ১৩, সহকারী তথ্য সম্পাদক পদে ৮, মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ১০, সহকারী মিডিয়া সম্পাদক পদে ১০, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ১০, সহকারী বিজ্ঞান সম্পাদক পদে ৭, বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক পদে ৭, সহকারী বিতর্ক সম্পাদক পদে ৮, পরিবেশ সম্পাদক পদে ১২, সহকারী পরিবেশ সম্পাদক পদে ১৮ এবং কার্যনির্বাহী সদস্যপদে ৫৬ জন রয়েছেন।

তফসিল অনুযায়ী ১৩ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ১৪ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক ভবনে ভোট গ্রহণ করে, সেদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগরাজশাহীনির্বাচন কমিশনাররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সাংবাদিকরাকসু নির্বাচন ২০২৫
