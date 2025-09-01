জামায়াত সম্পর্কে সজাগ ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে: দুলু

নাটোর প্রতিনিধি
বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক উপমন্ত্রী অ্যাডভোকেট এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেছেন, আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মাঠে নেই। বিএনপির প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত ইসলাম। তাই জামায়াত ইসলাম সম্পর্কে সজাগ ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
আজ সোমবার নাটোরের কানাইখালী পুরোনো বাসস্ট্যান্ডে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
রুহুল কুদ্দুস তালুকদার বলেন, ‘ফেব্রুয়ারি মাসে অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছে। নির্বাচন নিয়ে দেশে খেলা শুরু হয়েছে। যখনই বিএনপি ক্ষমতায় যাওয়ার পথ তৈরি হয়, তখনই ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তবে এবার আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করব।’
সাবেক উপমন্ত্রী বলেন, ৪৭ বছরে বিএনপিকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হয়েছে। গত ১৭ বছর আওয়ামী লীগ ভেবেছে বিএনপি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আসলে বিএনপি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল। যত দিন বাংলাদেশ থাকবে, স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব থাকবে, তত দিন শহীদ জিয়া, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের বিএনপিকে কেউ কিছুই করতে পারবে না।
রুহুল কুদ্দুস বলেন, আওয়ামী শাসনতন্ত্রের সে বিভীষিকাময় মুহূর্তে সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তির জন্য শহীদ জিয়াউর রহমান বিএনপির জন্ম দিয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় দেশের সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছে জিয়া পরিবার।
জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রহিম নেওয়াজের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন সাবেক সংসদ সদস্য কাজী গোলাম মোর্শেদ, জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আসাদুজ্জামান আসাদ, যুগ্ম আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান খান বাবুল চৌধুরী, মোস্তাফিজুর রহমান শাহিন, সাইফুল ইসলাম আফতাব, দাউদর মাহমুদ, জেলা যুবদল সভাপতি এ হাই তালুকদার ডালিম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি সানোয়ার হোসেন তুষার, ছাত্রদল সভাপতি কামরুল ইসলাম প্রমুখ।
