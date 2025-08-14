Ajker Patrika
রাবিতে স্থগিত হওয়া ‘জুলাই ৩৬: মুক্তির উৎসব’ আগামীকাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘জুলাই ৩৬: মুক্তির উৎসব’ নিয়ে আয়োজকদের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জুলাই ৩৬: মুক্তির উৎসব' নিয়ে আয়োজকদের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্থগিত হওয়া ‘জুলাই ৩৬: মুক্তির উৎসব’ আগামীকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামে বেলা ৩টায় শুরু হবে এই কনসার্ট।

আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাবির সাবেক সমন্বয় সালাউদ্দিন আম্মার। তিনি বলেন, ‘অনেক চেষ্টার পরে কনসার্ট আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছি। কনসার্টে মিউজিক ব্যান্ড আর্টসেল ছাড়াও থাকবে মুক্তির গান, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, স্মৃতিচারণা ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন।’

আম্মার বলেন, ‘৫ আগস্ট বা ৩৬ জুলাই সকলের কাছেই একটি বিশেষ দিন। বিজয়ের সেই দিনটিকে সবার মাঝে ভাগাভাগি করে নিতে আমরা এই বছরের ৫ আগস্ট একটি বড় আয়োজন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কিছু মানুষ এটা নিয়ে অপপ্রচার চালায়। যে কারণে প্রায় ১০ থেকে ১৫ লাখ টাকা স্পনসর বাতিল হয়েছে। তারপরেও কষ্ট করে আয়োজনটা করছি।’

উল্লেখ্য, এই কনসার্ট আয়োজনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কাছে আর্থিক অনুদান চেয়ে পাঠানো চিঠিকে ঘিরে শুরু হয় আলোচনা-সমালোচনা। চিঠিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ্ হাসান নকীব ‘স্ট্রংলি রিকমেনডেড’ লিখে সুপারিশ করেন। এ নিয়ে ওঠে সমালোচনার ঝড়। তখন সালাহউদ্দিন আম্মার জানিয়েছিলেন, ৭৬ লাখ টাকা অনুদান পেতে প্রায় ৭০ প্রতিষ্ঠানকে এ চিঠি দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীকনসার্টজেলার খবররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
