মান্দায় সাক্ষীকে আসামি বানিয়ে আদালতে পুলিশের চার্জশিট

মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি
নওগাঁর মান্দায় মানব পাচারের পৃথক তিনটি মামলার প্রধান সাক্ষী ও তাঁর প্রবাসী স্বামীকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দিয়েছে পুলিশ। মামলার বাদীদের অভিযোগ, তদন্ত কর্মকর্তা মান্দা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাহিদুল ইসলাম তাঁদের কাছে ঘুষ দাবি করেছিলেন। দাবি অনুযায়ী পুরো টাকা না দেওয়ায় সাক্ষীকেই আসামি করে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তিনি।
এ ঘটনায় মামলার বাদীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও ন্যায়বিচার পাওয়া নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ২২ মার্চ নওগাঁর মান্দা ও নিয়ামতপুর উপজেলার ৯ যুবক ‘জেএস ইস্কারশনস’ নামের একটি ট্রাভেলস এজেন্সির মালিক যতন সূত্রধরের মাধ্যমে কিরগিজস্তানে পাড়ি জমান। পরে সেখানে তাঁদের দালাল চক্র আটক করে রাখে এবং নির্যাতনের পর অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে দেশে ফেরত পাঠায়।
ভুক্তভোগী হাসান আলী জানান, তাঁদের মাত্র দুই দিনের ভিসায় পাঠানো হয়। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় বিদেশে পৌঁছেই তাঁরা বন্দী এবং দালালদের নির্যাতনের শিকার হন। তিন মাস পর অতিরিক্ত ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা করে পরিশোধের পর তাঁরা দেশে ফিরে আসেন।
দেশে ফিরে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী ও তাঁদের স্বজনেরা মানব পাচার আইনে নওগাঁ আদালতে পৃথক চারটি মামলা দায়ের করেন। এসব মামলার মধ্যে তিনটির তদন্তের দায়িত্ব পান মান্দা থানার এসআই সাহিদুল ইসলাম।
মামলার বাদী হোসেন আলী অভিযোগ করেন, ‘তদন্ত কর্মকর্তা আমাদের কাছে দুই লাখ টাকা দাবি করেন। আমরা ৬০ হাজার টাকা দিয়েছি। কিন্তু তারপরও মামলার সাক্ষী সুলতানাকে এবং তাঁর সৌদিপ্রবাসী স্বামী ফিরোজ আলীকে অভিযোগপত্রে আসামি দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে প্রধান আসামি যতন সূত্রধরের ছেলে রাহুল সূত্রধর পলেন প্রাপ্তবয়স্ক হলেও তাকে শিশু দেখিয়ে মামলা থেকে অব্যাহতির আবেদন করেছেন এসআই।’
সাক্ষী মোছা. সুলতানা বলেন, ‘ভুক্তভোগীরা আমার উপস্থিতিতে যতন সূত্রধর ও তার সহযোগীদের টাকা দিয়েছিল। সে কারণে আমাকে সাক্ষী করা হয়। কিন্তু এসআই সাহিদুল ইসলাম টাকা না পেয়ে আমাকেসহ আমার স্বামীকেও আসামি করেছেন।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে তদন্ত কর্মকর্তা এসআই সাহিদুল ইসলাম টাকা দাবির অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘তদন্তে সুলতানা ও তাঁর স্বামীর সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে বলেই চার্জশিটে তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাহুল সূত্রধর পলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাকে অব্যাহতির সুপারিশ করেছি।’
নওগাঁর মান্দায় মানব পাচারের পৃথক তিনটি মামলার প্রধান সাক্ষী ও তাঁর প্রবাসী স্বামীকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দিয়েছে পুলিশ। মামলার বাদীদের অভিযোগ, তদন্ত কর্মকর্তা মান্দা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাহিদুল ইসলাম তাঁদের কাছে ঘুষ দাবি করেছিলেন। দাবি অনুযায়ী পুরো টাকা না দেওয়ায় সাক্ষীকেই আসামি করে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তিনি।
এ ঘটনায় মামলার বাদীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও ন্যায়বিচার পাওয়া নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ২২ মার্চ নওগাঁর মান্দা ও নিয়ামতপুর উপজেলার ৯ যুবক ‘জেএস ইস্কারশনস’ নামের একটি ট্রাভেলস এজেন্সির মালিক যতন সূত্রধরের মাধ্যমে কিরগিজস্তানে পাড়ি জমান। পরে সেখানে তাঁদের দালাল চক্র আটক করে রাখে এবং নির্যাতনের পর অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে দেশে ফেরত পাঠায়।
ভুক্তভোগী হাসান আলী জানান, তাঁদের মাত্র দুই দিনের ভিসায় পাঠানো হয়। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় বিদেশে পৌঁছেই তাঁরা বন্দী এবং দালালদের নির্যাতনের শিকার হন। তিন মাস পর অতিরিক্ত ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা করে পরিশোধের পর তাঁরা দেশে ফিরে আসেন।
দেশে ফিরে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী ও তাঁদের স্বজনেরা মানব পাচার আইনে নওগাঁ আদালতে পৃথক চারটি মামলা দায়ের করেন। এসব মামলার মধ্যে তিনটির তদন্তের দায়িত্ব পান মান্দা থানার এসআই সাহিদুল ইসলাম।
মামলার বাদী হোসেন আলী অভিযোগ করেন, ‘তদন্ত কর্মকর্তা আমাদের কাছে দুই লাখ টাকা দাবি করেন। আমরা ৬০ হাজার টাকা দিয়েছি। কিন্তু তারপরও মামলার সাক্ষী সুলতানাকে এবং তাঁর সৌদিপ্রবাসী স্বামী ফিরোজ আলীকে অভিযোগপত্রে আসামি দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে প্রধান আসামি যতন সূত্রধরের ছেলে রাহুল সূত্রধর পলেন প্রাপ্তবয়স্ক হলেও তাকে শিশু দেখিয়ে মামলা থেকে অব্যাহতির আবেদন করেছেন এসআই।’
সাক্ষী মোছা. সুলতানা বলেন, ‘ভুক্তভোগীরা আমার উপস্থিতিতে যতন সূত্রধর ও তার সহযোগীদের টাকা দিয়েছিল। সে কারণে আমাকে সাক্ষী করা হয়। কিন্তু এসআই সাহিদুল ইসলাম টাকা না পেয়ে আমাকেসহ আমার স্বামীকেও আসামি করেছেন।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে তদন্ত কর্মকর্তা এসআই সাহিদুল ইসলাম টাকা দাবির অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘তদন্তে সুলতানা ও তাঁর স্বামীর সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে বলেই চার্জশিটে তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাহুল সূত্রধর পলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাকে অব্যাহতির সুপারিশ করেছি।’
প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবন, সুপ্রিম কোর্ট ফটকসহ রাজধানীর কয়েকটি স্থানে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধে ফের গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। আজ শনিবার জারি করা নতুন গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রোববার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে।৬ মিনিট আগে
রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির (জাপা) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে কর্মী সমাবেশ পণ্ড করে দিয়েছে পুলিশ। জলকামান, টিয়ারগ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে নেতা-কর্মীদের রাস্তার ওপর থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ। এ সময় সমাবেশে আসা পুলিশ কয়েকজন নেতা-কর্মীকে আটক করতেও দেখা যায়।২০ মিনিট আগে
চাঁদপুরে ইলিশ ধরায় ২৪ জেলেকে আটক করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পদ্মা-মেঘনার অভয়াশ্রম এলাকায় ইলিশ ধরায় টাস্কফোর্সের বিশেষ অভিযানে তাঁদের আটক করা হয়। শনিবার (১১ অক্টোবর) রাত দেড়টা থেকে ভোর পর্যন্ত মেঘনা নদীতে বিশেষ টাস্কফোর্স এই অভিযান পরিচালনা করে।২৬ মিনিট আগে
যশোরের মনিরামপুরে চাকলা ফাজিল মাদ্রাসায় চারটি পদে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে, ২০২৩ সালে চাকলা মাদ্রাসায় উপাধ্যক্ষ, ইবতেদায়িপ্রধান, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও আয়া পদে নিয়োগ চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলেও...২৮ মিনিট আগে