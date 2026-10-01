Ajker Patrika
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রাজশাহী

চারঘাটে পরিত্যক্ত অবস্থায় বিদেশি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
চারঘাটে পরিত্যক্ত অবস্থায় বিদেশি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার
উদ্ধার করা অস্ত্র। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীর চারঘাট উপজেলায় পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি বিদেশি পিস্তল, একটি গুলি ও একটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)। গতকাল বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে উপজেলার মুক্তারপুর পাইকিংপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব অস্ত্র উদ্ধার করে এসআরবি-৫-এর একটি দল।

বৃহস্পতিবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে এসআরবি জানায়, ওই এলাকায় একটি বিদেশি পিস্তল পড়ে থাকার সংবাদ পেয়ে একটি দল সেখানে অভিযান চালায়। পরে সেখান থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ৭ দশমিক ৬৫ এমএম বিদেশি পিস্তল, একটি গুলি ও একটি ম্যাগাজিন জব্দ করা হয়।

উদ্ধার করা এই অস্ত্র পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে এসআরবি।

বিষয়:

গুলিচারঘাটরাজশাহী জেলাঅস্ত্ররাজশাহী বিভাগস্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন
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