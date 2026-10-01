শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে পদ হারালেন টুঙ্গিপাড়া পৌর বিএনপির সভাপতি

সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ড ও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া পৌর বিএনপির সভাপতি এমদাদুল হক মোল্লার পদ স্থাগিত করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে গোপালগঞ্জ জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সদস্যসচিব কাজী আবুল খায়ের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
জেলা বিএনপির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংগঠনবিরোধী কাজ এবং অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের কারণে টুঙ্গিপাড়া পৌর বিএনপির সভাপতি পদ থেকে এমদাদুল হক মোল্লাকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দেওয়া হলো। দলের ভাবমূর্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁকে টুঙ্গিপাড়া পৌর বিএনপির সভাপতি পরিচয়ে সংগঠনের কোনো কার্যক্রমে অংশ না নেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।
বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সদস্যসচিব কাজী আবুল খায়ের বলেন, সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ড ও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে টুঙ্গিপাড়া পৌর বিএনপির সভাপতির পদ স্থগিত করা হয়েছে।
তবে ঠিক কী কারণে তাঁর বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি কোনো স্পষ্ট মন্তব্য করেননি।
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