Ajker Patrika
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বরিশাল

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: মেডিকেল সেন্টার বন্ধ রাখায় দপ্তরপ্রধানকে শোকজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: মেডিকেল সেন্টার বন্ধ রাখায় দপ্তরপ্রধানকে শোকজ
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) মেডিকেল সেন্টার। ছবি: সংগৃহীত

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) মেডিকেল সেন্টার নির্ধারিত সময়ের আগে বন্ধ রাখার অভিযোগে দপ্তরপ্রধান ডা. শাম্মী আক্তার নিপাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

নোটিশে বলা হয়েছে, মেডিকেল সেন্টার সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা রাখার নির্দেশনা থাকলেও কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া একক সিদ্ধান্তে গত ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্যের অভিযোগে কেন তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা সাত কর্মদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়েছে।

তবে মেডিকেল সেন্টারের প্রধান ডা. শাম্মী আক্তার নিপা বৃহস্পতিবার বলেন, এর আগেও মেডিকেল সেন্টার নির্ধারিত সময়ের আগে বন্ধ হয়েছে। তিনি শুধু অফিস সময় সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ঠিক রেখেছেন।

তিনি বলেন, ‘মূল বিষয় হলো, মেডিকেল সেন্টার কত ঘণ্টা খোলা থাকবে—এ বিষয়ে কোনো অফিস আদেশ ছিল না। এ ছাড়া সেন্টারে জনবলসংকটও রয়েছে।’

ডা. শাম্মী আক্তার নিপা আরও বলেন, কর্তৃপক্ষ যেহেতু তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে, তাই তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এর জবাব দেবেন।

এ বিষয়ে জানতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ড. আব্দুল আলিম বছিরের মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

বিষয়:

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