Ajker Patrika
En
ঢাকা

এক্সপ্রেসওয়ের কাজে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক-ড্রেন দ্রুত মেরামতের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এক্সপ্রেসওয়ের কাজে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক-ড্রেন দ্রুত মেরামতের নির্দেশ
পরিদর্শনে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রউফ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা দ্রুত মেরামতের নির্দেশ দিয়েছেন সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রউফ। আজ বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) মালিবাগ রেলগেট থেকে খিলগাঁও-বাসাবো পর্যন্ত এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণাধীন অংশ পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এ নির্দেশ দেন তিনি।

পরিদর্শনকালে মালিবাগ থেকে খিলগাঁও অংশে ক্ষতিগ্রস্ত ড্রেন দ্রুত মেরামত এবং পানি নিষ্কাশনব্যবস্থা সচল করার নির্দেশ দেন সেতু সচিব। একই সঙ্গে এক্সপ্রেসওয়ের অ্যালাইনমেন্টসংলগ্ন সড়কের গর্ত ও খানাখন্দ দ্রুত মেরামত করে যান চলাচলের উপযোগী করতে বলা হয়।

মালিবাগ রেলগেট এলাকায় ট্রপিক্যাল হোমসের নির্মাণাধীন টিএ টাওয়ারের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ড্রেনও দ্রুত পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দেন সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া এক্সপ্রেসওয়ের গার্ডারের নিচে স্থাপিত বিয়ারিং প্যাডের অবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

পরিদর্শনকালে সেতু সচিব বলেন, বড় অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি আশপাশের সড়ক ও ড্রেনেজব্যবস্থা সচল রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। নির্মাণকাজের কারণে জনদুর্ভোগ কমাতে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে রাজধানীর যোগাযোগব্যবস্থার সক্ষমতা বাড়ানো ও দ্রুত যাতায়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নির্মাণকাজ নির্ধারিত মান ও সময় অনুযায়ী এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি জনদুর্ভোগ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে হবে।

বিষয়:

ঢাকা বিভাগসেতুসড়কএলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত