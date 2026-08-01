Ajker Patrika
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রাজশাহী

সড়ক দুর্ঘটনায় কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে নিভে গেল দুই ভাইয়ের প্রাণ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
সড়ক দুর্ঘটনায় কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে নিভে গেল দুই ভাইয়ের প্রাণ
প্রতীকী ছবি

সড়ক দুর্ঘটনায় রাতুলের মৃত্যুর শোক এখনো কাটেনি। স্বজনেরা তখনো হাসপাতালে ছুটছেন রাতুলের ভাই স্বাধীনকে বাঁচানোর আশায়। কিন্তু রাত পেরোতেই এল আরও নির্মম সংবাদ। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলেন স্বাধীনও। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুই সন্তানকে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়েছে রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার সাঁকোয়া মহল্লার একটি পরিবার।

গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মোহনপুর উপজেলার কেশরহাট ডিগ্রি কলেজের প্রধান ফটকের সামনে রাজশাহী-নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কে বালুবাহী ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে মোটরসাইকেলের তিন আরোহী গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থলেই নিহত হন মোহনপুরের কেশরহাট পৌর এলাকার সাকেয়া মহল্লার রফিজ উদ্দিনের ছেলে কাইয়ুম ইসলাম রাতুল (১৮) এবং সিংহমারা গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে মো. লিমন (২২)। গুরুতর আহতাবস্থায় রাতুলের বড় ভাই স্বাধীনকে (২২) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে আজ শনিবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁরও মৃত্যু হয়।

স্থানীয়রা জানান, মোটরসাইকেলটিতে চালকসহ তিনজন ছিলেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি বালুবাহী ট্রাকের নিচে চলে গেলে দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথমে দুইজনের মৃত্যু হলেও পরে হাসপাতালে মারা যান স্বাধীন। এ নিয়ে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে তিনজনে দাঁড়ায়।

শুক্রবার রাতেই ছোট ছেলে রাতুলের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছানোর পর থেকেই রফিজ উদ্দিনের বাড়িতে শুরু হয় আহাজারি। পরিবারের কয়েকজন সদস্য তখন হাসপাতালে স্বাধীনের চিকিৎসার খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। সবাই আশায় ছিলেন, অন্তত একজনকে হয়তো ফিরে পাওয়া যাবে। কিন্তু আজ সকালে স্বাধীনের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছালে সেই আশাও শেষ হয়ে যায়। এক রাতের ব্যবধানে দুই ছেলেকে হারিয়ে নির্বাক হয়ে পড়েছেন বাবা-মা। সাকেয়া মহল্লায় নেমে এসেছে গভীর শোক। স্বজন ও প্রতিবেশীদের কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে পুরো এলাকা।

নিহতদের স্বজনেরা জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে আজ সকালে হাসপাতাল থেকে দুই ভাইয়ের মরদেহ বাড়িতে নেওয়া হয়। পরে এক সঙ্গে তাঁদের জানাজা শেষে মরদেহ দাফন করা হয়।

মোহনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় নিহত রাতুলের বাবা বাদী হয়ে মামলা করেছেন। দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক পালিয়ে গেছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

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