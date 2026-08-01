রাজধানীতে মাদকসহ কারবারি গ্রেপ্তার

রাজধানীর কদমতলী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪ কেজি গাঁজাসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-১০। আজ শনিবার পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী এ বাহিনী।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল শুক্রবার গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব-১০-এর সিপিএসসি, লালবাগ ক্যাম্পের একটি দল কদমতলী থানার শিল্প এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ৪ কেজি গাঁজাসহ মো. কামাল হোসেন (২৮) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। জব্দ গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য ৮০ হাজার টাকা। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি মোবাইলও জব্দ করা হয়।
র্যাবের দাবি, গ্রেপ্তার কামাল একজন পেশাদার মাদক কারবারি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদক এনে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করে আসছিলেন। জব্দ মাদকসহ তাঁকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।
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