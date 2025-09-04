Ajker Patrika
রাকসু নির্বাচনে সেনা আনার কোনো পরিকল্পনা নেই: উপাচার্য

রাবি সংবাদদাতা
রাবির সিনেট ভবনে সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাবির সিনেট ভবনে সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

আসন্ন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের দিনে সেনাবাহিনী আনার বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব।

আজ বৃহস্পতিবার সিনেট ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব বলেন, ‘এ মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না পরিস্থিতি কেমন হবে। এমনকি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কেউ যদি বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টাও করে, তারা ওই পর্যায় পর্যন্ত নামবে কি না, সেটা আমি বলতে পারছি না। আমার ব্যক্তিগত কোনো ইচ্ছে নেই—নির্বাচনে সেনাবাহিনীর ইনভলভমেন্ট থাকুক।’

শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের প্রশ্নে উপাচার্য বলেন, ‘শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় আমরা নতুন পদ্ধতি চালু করেছি। এখানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা পরিচিতির ভিত্তিতে কিছুই হয় না। কোনো সুপারিশে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়ার সুযোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি মৌখিক পরীক্ষায় বিভাগভিত্তিক প্রাসঙ্গিক প্রশ্নই করা হচ্ছে। কেউ যদি এই নীতির বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকেন, তাঁরা এর ফলও ভোগ করেছেন।’

এ সময় রাবি উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মাঈন উদ্দীন, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ইফতেখারুল আলম মাসউদ, জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক আখতার হোসেন মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবরসেনাবাহিনীউপাচার্যরাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
