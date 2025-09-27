Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

তিন দিন ধরে দূরপাল্লার বাস বন্ধ, রাজশাহীতে জনভোগান্তি চরমে

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

চালক, সুপারভাইজার ও সহকারীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দাবিকে কেন্দ্র করে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোর থেকে টানা তিন দিন ধরে দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। আগের দুই দিনের মতো শনিবারও এসব জেলা থেকে কোনো বাস ছেড়ে যায়নি কিংবা প্রবেশ করেনি। ফলে রাজধানীসহ চট্টগ্রাম, সিলেট ও কক্সবাজারগামী যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। হঠাৎ পরিবহন-সংকটে বিকল্প পথে গন্তব্যে যেতে হচ্ছে তাদের। তবে অতিরিক্ত ভাড়া, অনিশ্চয়তা ও দীর্ঘ অপেক্ষায় দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে।

বাসমালিকদের অভিযোগ, শ্রমিকদের বেতন-ভাতা সম্প্রতি বাড়ানো হলেও তাঁরা আবার নতুন ‘অযৌক্তিক’ কিছু দাবি সামনে এনেছেন। তাঁদের এই দাবির সঙ্গে একমত হতে না পেরে গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টা থেকে দূরপাল্লার বাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় মালিকপক্ষ। বর্তমানে কেবল একতা ট্রান্সপোর্ট ও কয়েকটি লোকাল রুটের বাস চলাচল করছে।

বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি বজলুর রহমান রতন বলেন, চলতি মাসেই শ্রমিকেরা দুবার বাস বন্ধ করেছিলেন। পরে ঢাকায় বৈঠক করে সমঝোতার ভিত্তিতে পরিবহন চলাচল শুরু হয়। অথচ নতুন করে তাঁরা এমন কিছু দাবি তুলেছেন, যা মালিকদের কাছে অযৌক্তিক মনে হচ্ছে। এর মধ্যে চলতি পথে বিনা টিকিটে যাত্রী তোলা ও খোরাকি ভাতার দাবি রয়েছে।

অন্যদিকে শ্রমিকেরা বলছেন, তাঁদের দাবি নতুন নয়; বহুদিন ধরেই এসব নিয়ম অনেক পরিবহনে প্রচলিত। তাঁরা চান সব পরিবহনে সমান নিয়ম কার্যকর হোক। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—যাত্রাবিরতির সময় খাবারের খরচ কোম্পানি বহন করবে, টানা ২৪ ঘণ্টা ডিউটি হলে অতিরিক্ত খোরাকি দিতে হবে, এসি কোটার টিকিটে বিশেষ সুবিধা দিতে হবে এবং অতিরিক্ত যাত্রী বহনের অভিযোগে জরিমানা করার ক্ষমতা ইউনিয়নকে দিতে হবে। একই সঙ্গে রাজশাহীর ট্রিপ হলেও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলের বেতন অনুযায়ী টাকা দিতে হবে।

জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম পাখি জানান, নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী ঢাকাগামী প্রতিটি ট্রিপে একজন চালক পাবেন ১ হাজার ৭৫০ টাকা, সুপারভাইজার ৭৫০ টাকা এবং সহকারী ৭০০ টাকা। শুক্রবার থেকে এ নিয়ম চালুর কথা ছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়নের আগে বৃহস্পতিবার রাতেই মালিকেরা বাস বন্ধ করে দেন।

বিষয়:

রাজশাহী জেলানাটোরচাঁপাইনবাবগঞ্জরাজশাহী বিভাগরাজশাহী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় ওয়াকআউট করল কোন কোন দেশ, বাংলাদেশও কি ছিল

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডির সঙ্গে ড. ইউনূস, পাশে মেয়ে দীনা

জুনেও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম, এবার বাধা দেওয়ায় বিস্মিত হয়েছি: সোহেল তাজ

বিএনপির চোখ জামায়াত ও চরমোনাইয়ের দিকে

ভারতীয় সাংবাদিকের প্রশ্নে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর জবাব ভাইরাল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

সম্পর্কিত

এআই চাকরি কেড়ে নেবে, আবার নতুন কাজের সুযোগও তৈরি করবে—কর্মশালায় বক্তারা

এআই চাকরি কেড়ে নেবে, আবার নতুন কাজের সুযোগও তৈরি করবে—কর্মশালায় বক্তারা

সাফারি পার্কে রাতের আঁধারে লুকিয়ে প্রবেশ, গ্রেপ্তার ১১

সাফারি পার্কে রাতের আঁধারে লুকিয়ে প্রবেশ, গ্রেপ্তার ১১

অক্সফোর্ড মডেলে বিশ্ববিদ্যালয় চান ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা

অক্সফোর্ড মডেলে বিশ্ববিদ্যালয় চান ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা

তিন দিন ধরে দূরপাল্লার বাস বন্ধ, রাজশাহীতে জনভোগান্তি চরমে

তিন দিন ধরে দূরপাল্লার বাস বন্ধ, রাজশাহীতে জনভোগান্তি চরমে