Ajker Patrika
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রাজশাহী

পদ্মায় মহিষকে গোসল করাতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি      
পদ্মায় মহিষকে গোসল করাতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় পদ্মার ক্যানেলে মহিষকে গোসল করাতে গিয়ে ফারুক হোসেন (৩৫) নামের ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ফারুক হোসেন উপজেলার গড়গড়ি ইউনিয়নের সরেরহাট গ্রামের মৃত ইন্তাজ আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ দুপুরে মহিষ গোসল করানোর জন্য গড়াগড়ি ইউনিয়নের সরেরহাট পালপাড়া এলাকার পদ্মার ক্যানেলে নিয়ে যান ফারুক। গোসল করানোর একপর্যায়ে পানিতে তলিয়ে যান তিনি। এবং কাদায় আটকে পড়েন। বাড়িতে না ফিরলে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় ক্যানেল থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা মাহাবুব আলম জনি জানান, ফারুক দীর্ঘদিন ধরে মৃগীরোগে ভুগছিলেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, গোসল করানোর সময় তিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে পানিতে পড়ে যান এবং ডুবে মারা যান।

বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেরাজুল হক বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলানিখোঁজবাঘামৃত্যুরাজশাহী বিভাগজেলার খবরযুবক
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