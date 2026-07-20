Ajker Patrika
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কুড়িগ্রাম

উলিপুরে বিদ্যুতায়িত হয়ে ইজিবাইকচালকের মৃত্যু

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
উলিপুরে বিদ্যুতায়িত হয়ে ইজিবাইকচালকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

কুড়িগ্রামের উলিপুরে বিদ্যুতায়িত হয়ে আবুল হোসেন (৫৫) নামে এক ইজিবাইকচালকের মৃত্যু হয়েছে। ইজিবাইকের চার্জারের সংযোগ খুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হন তিনি। আজ সোমবার (২০ জুলাই) দুপুরে উপজেলার পান্ডুল ইউনিয়নের খামার ঢেকিয়ারাম এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পান্ডুল ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নং ওয়ার্ডের সদস্য আব্দুল মোত্তালেব এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মৃত আবুল হোসেন খামার ঢেকিয়ারাম গ্রামের বাবুল উদ্দিনের ছেলে। আজ দুপুরে আবুল হোসেন নিজের বাড়িতে ইজিবাইকের চার্জারের সংযোগ খুলতে গিয়ে অসাবধানতাবশত বিদ্যুতায়িত হন। স্বজনেরা তাঁকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

উলিপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) কমল কিশোর ঘোষ জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

বিদ্যুতায়িতমৃত্যুউলিপুরকুড়িগ্রাম
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