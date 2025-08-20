Ajker Patrika
রাকসু নির্বাচন: স্থগিত হওয়া মনোনয়নপত্র বিতরণ রোববার থেকে শুরু

রাবি সংবাদদাতা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। ছবি: সংগৃহীত
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের স্থগিত হওয়া মনোনয়নপত্র বিতরণ আগামী রোববার (২৪ আগস্ট) শুরু হবে। আজ বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেলে নির্বাচন কমিশনের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী রোববার থেকে মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মনোয়নপত্র বিতরণ, ২৭ ও ২৮ আগস্ট সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র দাখিল, ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই, ২ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, ৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ৪ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

মনোনয়নপত্র বিতরণের তারিখ নিশ্চিত করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক আমজাদ হোসাইন বলেন, ‘অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যে দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেছি। এ লক্ষ্যে আমরা হলপর্যায়ে প্রভোস্টদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গেও একাধিকবার বসেছি। তারাও আমাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও আশ্বাস দিয়েছে।’

এর আগে রাকসু নির্বাচনে হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ২০২৫-এর মনোনয়নপত্র বিতরণের কার্যক্রম আজ সকাল ৯টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে ‘অনিবার্য কারণ’ উল্লেখ করে গতকাল মঙ্গলবার রাতে মনোনয়নপত্র বিতরণের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।

পরে কারণ সম্পর্কে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, পোষ্য কোটা বাস্তবায়নের দাবিতে শিক্ষক-কর্মকর্তারা সারা দিন কর্মবিরতি পালন করায় প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। প্রস্তুতি সম্পন্ন থাকলেও কার্যক্রমে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় মনোনয়নপত্র বিতরণ সম্ভব হয়নি। তবে ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

মনোনয়নরাবিরাজশাহী বিভাগজেলার খবররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
