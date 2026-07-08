Ajker Patrika
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রাজশাহী

রামেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পাবনা কারাগারের এক কয়েদির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রামেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পাবনা কারাগারের এক কয়েদির মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সিরাজুল ইসলাম (৫০) নামের পাবনা জেলা কারাগারের এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (৮ জুলাই) সকাল ৯টার দিকে তিনি মারা যান। সিরাজুল ইসলাম পাবনা সদর উপজেলার দাপুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা।

বিষয়টি নিশ্চিত করে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার আখেরুল ইসলাম বলেন, মারামারির একটি মামলায় দুই বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে বন্দী ছিলেন সিরাজুল ইসলাম। অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে পাবনা জেলা কারাগার থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সকাল ৯টার দিকে তিনি মারা যান।

আখেরুল ইসলাম আরও বলেন, সিরাজুল ইসলাম ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহের ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া চলছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

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