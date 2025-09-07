মনোনয়নপত্র দাখিল সমাপ্ত, রাকসুর ২৩ পদের বিপরীতে ২৫৯ প্রার্থী

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি ও হল সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) শেষ হয়েছে। এতে রাকসুর ২৩টি পদের বিপরীতে ২৫৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আজ রাতে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক সেতাউর রহমান এসব তথ্য জানান।
এ দিন রাকসু কোষাধ্যক্ষ কার্যালয় ও আবাসিক হলগুলোতে সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র দাখিলের সুযোগ পান প্রার্থীরা। এর আগে গত বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) থেকে মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রক্রিয়া শুরু হয়।
২৩টি পদের মধ্যে ভিপি পদে ২০ জন, জিএস পদে ১৫ জন, এজিএস পদে ১৬ জন, ক্রীড়া ও খেলাধুলাবিষয়ক সম্পাদক পদে ৯ জন, সহকারী ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক পদে ছয়জন, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক পদে ১১ জন, সহকারী সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক পদে ৯ জন, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক পদে সাতজন, সহকারী মহিলাবিষয়ক সম্পাদক পদে আটজন, তথ্য ও গবেষণা-বিষয়ক সম্পাদক পদে ১৩ জন, সহকারী তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক পদে আটজন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
এ ছাড়া মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ১০ জন, সহকারী মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ১০ জন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক পদে ৯ জন, সহকারী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক পদে আটজন, বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক পদে ৯ জন, সহকারী বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক পদে ছয়জন, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক পদে ১২ জন, সহকারী পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ-বিষয়ক সম্পাদক পদে ১৮ জন এবং কার্যনির্বাহী সদস্যপদে ৫৬ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
অন্যদিকে সিনেটে পাঁচটি ছাত্র প্রতিনিধি পদে ৬২ জন এবং হল সংসদে ১৭টি হলের মধ্যে ১৬টি হলে ৫৫৮ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সব মিলিয়ে রাকসু, ১৬টি হল ছাত্র সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি পদে মোট মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৮৭৯ জন। আরও একটি হলের তথ্য এখনো জানা যায়নি।
এর আগে গত বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) মনোনয়নপত্র বিতরণের সময়সীমা শেষ হয়। এতে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৩টি পদের বিপরীতে ৩৯৫ জন, সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে পাঁচটি পদের বিপরীতে ৮৪ জন এবং হল সংসদে ১৭টি আবাসিক হলে ৭৫৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেন। এতে সব মিলিয়ে কেন্দ্রীয় ও সিনেটে ৪৭৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছিলেন।
তফসিল অনুযায়ী, ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই, ১০ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, ১১ সেপ্টেম্বর আপত্তি গ্রহণ, ১৩ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ১৪ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক ভবনে ভোট গ্রহণ হবে। সেদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
