জুলাই সনদে বিএনপির স্বাক্ষরিত পাতা নেই, অন্য পাতা জমা দিয়েছে: রিজভী

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
জুলাই জাতীয় সনদে বিএনপির স্বাক্ষরিত পাতা নেই, অন্য পাতা সংযুক্ত করে ঐকমত্য কমিশন সনদ জমা দিয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজবাড়ী সদর উপজেলায় আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সময় তিনি এ অভিযোগ করেন। পাচুরিয়া ইউনিয়নের খোলাগ্রামের বাসিন্দা জন্মান্ধ গফুর মল্লিকের বাড়িতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পাঠানো ওই অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়।
রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘জুলাই সনদে বিএনপির স্বাক্ষরিত কোনো পাতা নেই। অন্য পাতা সেখানে যুক্ত করে জমা দেওয়া হয়েছে—এটা খুবই দুঃখজনক ও প্রতারণামূলক কাজ। জনগণের সঙ্গে এমন প্রতারণা চলতে পারে না।’
বিএনপির জ্যেষ্ঠ এই নেতা আরও বলেন, ‘মোহাম্মদ ইউনূস একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত সরকার ও কমিশনের কর্মকাণ্ডে জনগণ আস্থা রেখেছিল। কিন্তু কমিশনের ভেতর থেকে এমন প্রতারণামূলক ঘটনা ঘটবে—মানুষ তা বিশ্বাস করতে পারছে না।’
রুহুল কবির রিজভী দাবি করেন, ‘জুলাই সনদে ৪৭ থেকে ৪৮টি ধারা রয়েছে, যেগুলো আইনগতভাবে কার্যকর করতে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে। ভেজাল ও প্রতারণামূলকভাবে তৈরি এই সনদ দেশের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন, সদস্যসচিব মকছেদুল মোমিন মিঠুন, রাজবাড়ী জেলা বিএনপির সদস্যসচিব কামরুল আলম, যুগ্ম আহ্বায়ক আসলাম মিঞা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ প্রমুখ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্প এলাকার শীর্ষ মাদক কারবারি বুনিয়া সোহেলের বড় ভাই ২০ মামলার আসামি টুনটুনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র্যাবের একটি দল।
র্যাব জানিয়েছে, টুনটুন দীর্ঘদিন ধরে জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় অস্ত্র ও মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। গ্রেপ্তারের সময় তাঁর কাছ থেকে বেশ কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র জব্দ করা হয়।
র্যাবের তথ্য অনুযায়ী, টুনটুনের বিরুদ্ধে অন্তত ছয়টি হত্যা মামলাসহ প্রায় ২০টি মামলা রয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারিতে ছিলেন।
র্যাব-২-এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শামসুল ইসলাম বলেন, টুনটুন মোহাম্মদপুর এলাকায় বুনিয়া সোহেলের নেটওয়ার্ক পরিচালনা করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র, হত্যা, চাঁদাবাজিসহ একাধিক মামলা রয়েছে। তাঁকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে এলাকাব্যাপী সক্রিয় অপরাধ চক্র দুর্বল হয়ে পড়বে।
টুনটুনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা-৪ (রূপসা, তেরখাদা ও দিঘলিয়ার আংশিক) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী আজিজুল বারী হেলাল ও পারভেজ মল্লিকের অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের পাঁচজন আহত হয়েছেন।
ফেসবুক পোস্ট ও প্রচারকে কেন্দ্র করে আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রূপসা উপজেলার ৪ নম্বর টিএসবি ইউনিয়নের কাজদিয়া বাজারে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
এদিকে সংঘর্ষের ঘটনায় খুলনা জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী তিন দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
জানা গেছে, সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করলেও রূপসা উপজেলাজুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে। সংঘর্ষ চলাকালে যুক্তরাজ্য বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সম্পাদক ও ছাত্রদলের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি পারভেজ মল্লিককে অবরুদ্ধ রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় তথ্যবিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলালের সমর্থকেরা।
সংঘর্ষে আহত ব্যক্তিরা হলেন পারভেজ মল্লিকের সমর্থক শান্ত (৩৭), শাহাজাদা (৪১), মেহেদী হাসান বুলু (৩৮) এবং হেলালের সমর্থক জাহিদুল ইসলাম জাহিদ (৩৫) ও ইমরান শেখ (৩০)।
স্থানীয় বিএনপি নেতা শাহজাদা শান্ত শেখ বলেন, ‘এটি একটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক হামলা। যাঁরা গণতান্ত্রিকভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাচ্ছিলেন, তাঁদের ওপর এমন হামলা অগ্রহণযোগ্য। সকালে স্থানীয় নেতা-কর্মীরা পারভেজ ভাইয়ের প্রোগ্রাম আয়জনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় হেলালপন্থী কিছু ব্যক্তি তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এ ঘটনায় আমার ভাইসহ পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন।’
এ বিষয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় তথ্যবিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলালের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তিনি বর্তমানে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে।
যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক ও ছাত্রদলের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি পারভেজ মল্লিক অভিযোগ করে বলেন, ‘পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আমি দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে রূপসার কাজদিয়া বাজারে ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ শুরু করি। এ সময় আমাদের ওপর হামলা করা হয়। এত আমাদের কয়েকজন নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন।’
এদিকে খুলনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মন্টু বলেন, ‘ঘটনার খবর পেয়ে দুই পক্ষকেই শান্ত করা হয়েছে। তবে ঘটনার কারণ জানতে জেলা বিএনপির সদস্য শেখ আনিসুর রহমান এবং সদস্য সুলতান মাহমুদকে রেখে দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী তিন কার্যদিবসের মধ্যে কমিটিকে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। তদন্তে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পারভেজ মল্লিকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি প্রোগ্রাম শেষ করে তেরখাদায় ফিরে গেছেন।’
রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সকালে এই অতর্কিত হামলার খবর জানতে পেরেই আমরা টহল মোতায়েন করে সবাই ওই জায়গা থেকে সরিয়ে দিই। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঘটনার তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলায় সৎমাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে শাহিন মুন্সি (২৫) নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। গতকাল বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাত সোয়া ১১টার দিকে উপজেলার বাতাঘাসী ইউনিয়নের সব্দলপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহত হালিমা খাতুন (৩৪) সব্দলপুর গ্রামের এমদাদুল হক মুন্সির দ্বিতীয় স্ত্রী। অভিযুক্ত শাহিন মুন্সি এমদাদুল হক মুন্সির চতুর্থ ছেলে।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, প্রায় তিন বছর আগে প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হলে চার ছেলে ও তিন মেয়ের বাবা ৭৫ বছর বয়সী এমদাদুল হক মুন্সি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। দুই মাস আগে তিনি দাউদকান্দির জয়নগর এলাকার হালিমা খাতুনকে বিয়ে করে ঘরে তোলেন। চার ছেলে সৌদিপ্রবাসী হলেও ছোট ছেলে শাহিন মুন্সি আট মাস আগে দেশে ফেরেন এবং বাড়িতেই থাকছিলেন।
এমদাদুল হক মুন্সি বলেন, ‘রাত ১১টার দিকে আমি শৌচাগারে যাই। ফিরে এসে দেখি স্ত্রী বিছানায় কাতরাচ্ছে, আর চারদিকে রক্ত ছড়িয়ে আছে। ডাকচিৎকার দিলে পরিবারের লোকজন ছুটে আসে। পরে অ্যাম্বুলেন্সে করে কুমিল্লা মেডিকেলে নিয়ে যাই। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।’
পুত্রবধূ শিরিনা আক্তার বলেন, ‘আমরা পাশের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ শ্বশুরের চিৎকার শুনে ছুটে এসে দেখি, শাহিন ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। আর সৎ শাশুড়ি রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে।’
বাতাঘাসী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শাহজাহান সিরাজ জানান, এমদাদুলের দ্বিতীয় বিয়েকে পরিবার মেনে নিয়েছিল। কেন শাহিন এমন ঘটনা ঘটাল, তা কেউ বলতে পারছে না। ঘটনার পর থেকে শাহিন পলাতক।
চান্দিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাবেদ উল ইসলাম বলেন, ঢাকা থেকে মরদেহ বাড়িতে পৌঁছানোর পর বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। নিহত নারীর স্বামী এমদাদ মুন্সি অভিযোগ করেছেন। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী মো. মাসুদ আলম পদত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) স্বেচ্ছায় তিনি এই পদ থেকে সরে দাঁড়ান।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মো. মাসুদ আলম জানান, তিনি এনসিপির কুমিল্লা জেলার তত্ত্বাবধায়ক ও জেলা প্রধান সমন্বয়কারী বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।
নিজের পদত্যাগপত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘আমি মো. মাসুদ আলম, যুগ্ম সমন্বয়কারী (এনসিপি), ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা, কুমিল্লা। স্বেচ্ছায়, সুস্থ মস্তিষ্কে ও নিজের সিদ্ধান্তের আলোকে “জাতীয় নাগরিক পার্টি”-এর ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা সমন্বয় কমিটির “যুগ্ম সমন্বয়কারী” পদ থেকে পদত্যাগ করছি। আমার পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।’
পদত্যাগের কারণ জানতে চাইলে মো. মাসুদ আলম বলেন, ‘এনসিপি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে কেউ এসে পদ-পদবি নিয়ে সংগঠনকে বিতর্কিত করবে, গ্রুপিং সৃষ্টি করবে বা জুলাই বিপ্লবের সহযোগী দলকে নিয়ে মিথ্যা তথ্য ছড়াবে। আমি এমন কার্যকলাপ মেনে নিতে পারিনি।’
মাসুদ আলম আরও বলেন, ‘যদিও আমি সংগঠনের কার্যক্রমে বেশি সময় দিতে পারিনি। তারপরও সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আমাকে রাখা হচ্ছে। ব্রাহ্মণপাড়ার কয়েকজন মানসিকভাবে অস্থির প্রতিনিধির হীনম্মন্য আচরণে আমি হতাশ। তাই সংগঠন থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
তবে ভবিষ্যতে সংগঠন পুনর্গঠিত হলে পুনরায় এনসিপিতে যোগদানের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেন তিনি। ‘যদি নতুন কমিটি ঘোষণা করে এসব বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিকে অপসারণ করা হয় এবং রাজনৈতিক হীনম্মন্যতা দূর করা হয়, তাহলে সংগঠন প্রয়োজন মনে করলে আবারও ভেবে দেখব, ইনশা আল্লাহ’—বলেন তিনি।
