নুরাল পাগলের দরবারে ভক্ত নিহতের ঘটনায় আসামি ৪ হাজার, দুজন গ্রেপ্তার

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
রাজবাড়ীর নুরাল পাগলের দরবারের ভক্ত রাসেল মোল্লা নিহতের ঘটনায় অজ্ঞাত ৪ হাজার জনকে আসামি করে মামলা দায়ের হয়েছে। এ মামলায় নুরাল পাগলার মরদেহ তোলার ‘নির্দেশদাতা’ লতিফ (ইমাম) ও আসলাম শেখ নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গতকাল সোমবার রাতে নিহত রাসেল মোল্লার বাবা আজাদ মোল্লা বাদী হয়ে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরিফ আল রাজিব। নিহত রাসেল মোল্লা গোয়ালন্দ উপজেলার দেবগ্রাম ইউনিয়নের তেনাপচা গ্রামের আজাদ মোল্লার ছেলে।
পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার দরবারে হামলা-ভাঙচুরের সময় রাসেলের ওপর হামলা করা হয়। তাকে উদ্ধার করে গোয়ালন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে সেখান থেকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাসেলের মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরীফ আল রাজিব আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গোয়ালন্দ থানায় রাসেল হত্যার দায়ে একটি মামলা হয়েছে। এ মামলায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের ওপর হামলার মামলায় এখন পর্যন্ত ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
রাজবাড়ীর নুরাল পাগলের দরবারের ভক্ত রাসেল মোল্লা নিহতের ঘটনায় অজ্ঞাত ৪ হাজার জনকে আসামি করে মামলা দায়ের হয়েছে। এ মামলায় নুরাল পাগলার মরদেহ তোলার ‘নির্দেশদাতা’ লতিফ (ইমাম) ও আসলাম শেখ নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গতকাল সোমবার রাতে নিহত রাসেল মোল্লার বাবা আজাদ মোল্লা বাদী হয়ে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরিফ আল রাজিব। নিহত রাসেল মোল্লা গোয়ালন্দ উপজেলার দেবগ্রাম ইউনিয়নের তেনাপচা গ্রামের আজাদ মোল্লার ছেলে।
পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার দরবারে হামলা-ভাঙচুরের সময় রাসেলের ওপর হামলা করা হয়। তাকে উদ্ধার করে গোয়ালন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে সেখান থেকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাসেলের মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরীফ আল রাজিব আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গোয়ালন্দ থানায় রাসেল হত্যার দায়ে একটি মামলা হয়েছে। এ মামলায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের ওপর হামলার মামলায় এখন পর্যন্ত ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে ধান খেত থেকে লিটন মিয়া (২৭) নামে এক যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার পতনঊষার ইউনিয়নের পশ্চিম নন্দগ্রামে মসজিদের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।৯ মিনিট আগে
সাংবাদিককে নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীনকে ৬ মাসের জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। শুনানি শেষে আজ মঙ্গলবার বিচারপতি জেবিএম হাসান ও বিচারপতি ইউসুফ আব্দুল্লাহ সুমনের বেঞ্চ এ আদেশ দেন।২৪ মিনিট আগে
পিরোজপুরের নেছারাবাদে সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে গ্রাহকের কোটি কোটি টাকার আমানত সংগ্রহের পর মেয়াদ শেষে টাকা ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার জলাবাড়ী ইউনিয়নের আতা গ্রামের সমবায় সমিতির পরিচালক উত্তম মিস্ত্রীর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা।২ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহের ফুলপুরে জুবায়েদ আহমেদ (৪০) নামের এক ব্যবসায়ীকে পিষে দিয়ে খাদে পড়ে গেছে একটি ট্রাক। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। আজ মঙ্গলবার সকালে ময়মনসিংহ শেরপুর সড়কের ফুলপুরে মোকামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জুবায়েদ আহমেদ মোকামিয়া গ্রামের মৃত শুকুর মাহমুদের ছেলে।২ ঘণ্টা আগে