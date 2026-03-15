রাজবাড়ীতে তেলের পাম্পে পেছন থেকে ট্রাকের ধাক্কা, মাহিন্দ্রাচাপায় নিহত ২

রাজবাড়ীতে একটি পাম্পে তেল নেওয়ার সময় দাঁড়িয়ে থাকা এক ট্রাকের চালক ও অপর একটি ট্রাকের সহকারী মাহিন্দ্রাচাপায় নিহত হয়েছেন। পাম্পেই মাহিন্দ্রাটিকে একটি ট্রাক সজোরে ধাক্কা দেয় বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা ও পুলিশ। আজ রোববার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার গোয়ালন্দ মোড়ে সপ্তবর্ণা ফিলিং স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন খানখানাপুর তদন্তকেন্দ্রর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুন অর রশিদ।
নিহতরা হলেন রাজবাড়ীর খানখানাপুর ইউনিয়নের ব্র্যাকপাড়া গ্রামের ইদ্রিস পাটোয়ারীর ছেলে ট্রাকচালক সোবাহান পাটোয়ারী (৪৫) ও ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার ননরাই এলাকার সরল মিয়ার ছেলে অপর ট্রাকের চালকের সহকারী স্বপন মিয়া।
স্থানীয়দের বরাতে খানখানাপুর তদন্তকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুন অর রশিদ জানান, সন্ধ্যায় সপ্তবর্ণা ফিলিং স্টেশনে তেল নেওয়ার সিরিয়ালে দাঁড়িয়ে ছিল মাহিন্দ্রা ও ট্রাক। এ সময় ট্রাকচালক সোবাহান পাটোয়ারী ও অপর ট্রাকচালকের সহকারী স্বপন মিয়া দাঁড়িয়ে ছিলেন। পেছন থেকে আসা একটি ট্রাক মাহিন্দ্রার পিছে ধাক্কা দেয়। এতে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন চাপা পড়ে আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।
হারুন অর রশিদ আরও জানান, ঘটনার পরপরই চালক পালিয়ে যান। তাঁকে আটকের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে।
রাজধানীর খিলক্ষেতের মাটির নিচে বিদ্যুতের লাইন বসাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাইয়ের (ডেসকো) তিন কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন।১৬ মিনিট আগে
রাতে রাকিবসহ কয়েকজন মেয়েবন্ধু শহীদ মিনারের পাশে চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলেন। এ সময় এক যুবক তাঁকে ডেকে নিয়ে যান। এর কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দ পেয়ে শহীদ মিনারের ওপরে গিয়ে দেখেন, রাকিব রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তাঁর মাথায় গুলিবিদ্ধসহ...৩৭ মিনিট আগে
নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় বৃদ্ধ মায়ের ওপর নির্যাতন ও খাবার না দেওয়ার অভিযোগে এক যুবককে গলায় পানিভর্তি কলসি ঝুলিয়ে পুরো বাজার ঘোরানোর ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার দুপুরে সেনবাগ উপজেলার ছাতারপাইয়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আব্দুর রহমানকে হাতে বেত নিয়ে প্রকাশ্যে৪৪ মিনিট আগে
নেত্রকোনা জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে মোট ১৫টি পদের মধ্যে ১২টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন প্রার্থীরা। শুধু সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমিতির ১৫টি পদেই বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা নির্বাচিত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে