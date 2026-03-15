Ajker Patrika
নোয়াখালী

মাংস খেতে চাওয়ায় মাকে ‘মারধর’, ছেলের গলায় পানির কলসি ঝুলিয়ে ঘোরানো হলো বাজারে

নোয়াখালী প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ মার্চ ২০২৬, ২৩: ১৫
নোয়াখালীতে মাকে মারধরের অভিযোগে ছেলেকে গলায় পানিভর্তি কলস ঝুলিয়ে বাজারে ঘোরানো হচ্ছে। আজ সকালে নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার ছাতারপাইয়া বাজারে। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় বৃদ্ধ মায়ের ওপর নির্যাতন ও খাবার না দেওয়ার অভিযোগে এক যুবককে গলায় পানিভর্তি কলসি ঝুলিয়ে পুরো বাজার ঘোরানোর ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার দুপুরে সেনবাগ উপজেলার ছাতারপাইয়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

ওই যুবকের নাম মোহাম্মদ সহিদ। তিনি একই ইউনিয়নের চিলাদি গ্রামের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তিনি পেশায় দিনমজুর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই যুবক বাড়িতে ছাগলের মাংস রান্না করার পর তাঁর বৃদ্ধ মাকে এক টুকরাও খেতে দেননি। উল্টো মা যখন খাবারের আকুতি জানান, তখন তাঁকে নির্মমভাবে মারধর করেন। বিষয়টি নিয়ে তাঁর মা স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে অভিযোগ দিলে গতকাল শনিবার রাতে তাঁকে চৌকিদার (গ্রামপুলিশ) দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে আসা হয়। পরে আজ সকালে এ ঘটনার ভিডিও দুপুরের পর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, সহিদের গলায় কলসি ঝুলিয়ে রাখা হয়। এরপর কলসিতে পানি ভরে পুরো বাজার প্রদক্ষিণ করানো হয়। এ সময় ওই যুবককে দিয়ে উচ্চস্বরে বলানো হয়— ‘এই শাস্তি কিসের লাইগা? মারে মারার লাইগা।’

ভিডিওতে ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান আব্দুর রহমানকে ওই যুবকের পাশে বেত নিয়ে দেখা যায়। তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশে বলেন, ‘কোনো লোক যদি মাকে ভাত না দেয় বা মারধর করে, তবে তাকে পুলিশে দেওয়ার দরকার নেই। আমরা এখানেই বিচার করব। এই লোক এখন গোটা বাজারে হাঁটবে আর চিৎকার করে নিজের অপরাধ স্বীকার করবে।’

এ বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান বলেন, প্রাথমিকভাবে সতর্কতার জন্য যুবককে এভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

সেনবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল বাশার গণমাধ্যমকে বলেন, এ বিষয়ে থানায় কেউ কোনো অভিযোগ করেননি।

এদিকে ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ কেউ বৃদ্ধ মায়ের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে এই সামাজিক শাস্তির প্রশংসা করছেন আবার অনেকে মনে করছেন, এ ধরনের প্রকাশ্য শাস্তির বদলে আইনগত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিচার হওয়া উচিত ছিল।

বিষয়:

নোয়াখালীসেনবাগচট্টগ্রাম বিভাগনোয়াখালী সদরজেলার খবরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানের পরমাণু স্থাপনা এখন ধ্বংসস্তূপ, নিরাপদ নৌ চলাচলে আলোচনার পথ খোলা: আরাঘচি

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান, কাতার-সাইপ্রাসে টাইফুন, এফ-৩৫ মোতায়েন

কিশোরী মডেলকে আল ফায়েদের ইয়টে পাঠিয়েছিলেন এপস্টেইন

৫ জেলায় নতুন ডিসি

কুড়িগ্রামে থানার ওসিকে অবরুদ্ধ করে ‘মব’ সৃষ্টির অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল

সম্পর্কিত

খিলক্ষেতে বিদ্যুতায়িত হয়ে ডেসকোর ৩ কর্মী নিহত

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দুর্বৃত্তের গুলি, কনটেন্ট ক্রিয়েটর নিহত

মাংস খেতে চাওয়ায় মাকে ‘মারধর’, ছেলের গলায় পানির কলসি ঝুলিয়ে ঘোরানো হলো বাজারে

নেত্রকোনা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপিপন্থীদের জয়

