Ajker Patrika
ঢাকা

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দুর্বৃত্তের গুলি, কনটেন্ট ক্রিয়েটর নিহত

ঢামেক প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ মার্চ ২০২৬, ২৩: ১৯
ফাইল ছবি

রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হয়েছেন ভিডিও কন্টেন্ট ক্রিয়েটন রাকিব (২৭)। তিনি শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজের ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।

আজ রোববার রাত সোয়া ৯টার দিকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ওপরে রাকিবকে কয়েক রাউন্ড গুলি ও কোপানো হয়। পরে রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক মোস্তাক আহমেদ।

এ ঘটনায় একজনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয় লোকজন। তিনি শাহবাগ থানা হেফাজতে রয়েছেন।

নিহত রাকিবের বাসা পুরান ঢাকার নিমতলিতে। বাবার নাম তরিকুল ইসলাম খোকন।

রাকিবকে হাসপাতালে নিয়ে আসা জিএম ইশান জানান, রাতে তাঁরা কয়েকজন বন্ধু শহীদ মিনারের পাশে আড্ডা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ হয়। এগিয়ে দেখেন, ওই যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। এরপর দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

হাসপাতালে রাকিবের বন্ধু মো. রনি জানান, রাতে রাকিবসহ কয়েকজন মেয়েবন্ধু শহীদ মিনারের পাশে চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলেন। এ সময় এক যুবক তাঁকে ডেকে নিয়ে যান। এর কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দ পেয়ে শহীদ মিনারের ওপরে গিয়ে দেখেন, রাকিব রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তাঁর মাথায় গুলিবিদ্ধসহ শরীরের একাধিক জায়গায় কোপানোর আঘাত রয়েছে। এরপর সেখানে থাকা লোকজন দৌড়ে একজনকে ধরে ফেলেন। বর্তমানে আটক ব্যক্তি শাহবাগ থানা হেফাজতে রয়েছেন।

এ বিষয়ে শাহবাগ থানার উপরিদর্শক (এসআই) মো. মিঠু ফকির জানান, শহীদ মিনারে রাকিব নামের এক শিক্ষার্থীকে গুলি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পরপরই সেখানে থাকা লোকজন এক যুবককে আটক করেন। আহত রাকিবকে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর মাথায় একটি গুলিবিদ্ধ ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীগুলিবিদ্ধঢাকা জেলাঢাকা বিভাগনিহতঢাকাশাহবাগশহীদ মিনারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

