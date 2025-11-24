Ajker Patrika

প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিলেন যুবদল নেতা

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নেন যুবদল নেতা মো. তাজুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নেন যুবদল নেতা মো. তাজুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীতে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিয়েছেন মো. তাজুল ইসলাম নামে এক যুবদল নেতা। আজ সোমবার বিকেলে তাঁর নিজ বাড়িতে বাবার জানাজায় অংশগ্রহণ করেন তিনি।

তাজুল ইসলাম সদর উপজেলার খানখানাপুর ইউনিয়নের দত্তপাড়া এলাকার মোমিন পাটোয়ারীর ছেলে ও খানখানাপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক।

রাজবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহামুদুর রহমান জানান, তাজুল ইসলাম অস্ত্র মামলায় কারাগারে ছিলেন। রোববার রাতে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুলতানা আক্তারের অনুমতিক্রমে পুলিশের সতর্ক পাহারায় তাঁকে তাঁর বাবার জানাজায় নিয়ে যাওয়া হয়। জানাজা শেষে তাঁকে আবার জেল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

৯ নভেম্বর রাজবাড়ী সদর উপজেলার গোয়ালন্দ মোড় ও খানখানাপুর দত্তপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাজুল ইসলাম ও আকাশ মোল্লা নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করে যৌথ বাহিনী। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১টি দেশীয় পিস্তল, ৬টি ওয়ান শুটারগানের গুলি, ২টি পিস্তলের গুলি ও ১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

