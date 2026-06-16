দৌলতদিয়ায় বাস দুর্ঘটনা: বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই চলছিল এসবি সুপার ডিলাক্স

রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে ফেরিতে ওঠার সময় পদ্মা নদীতে পড়ে যাওয়া এসবি সুপার ডিলাক্স পরিবহনের বাসটির ফিটনেস সনদ, ট্যাক্স টোকেন ও রুট পারমিটের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)।
মঙ্গলবার (১৬ জুন) সকালে বিআরটিএ রাজবাড়ী সার্কেলের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ অহিদুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
বিআরটিএ সূত্রে জানা গেছে, ৫ জুন সকালে দৌলতদিয়া ৭ নম্বর ফেরিঘাটে ফেরিতে ওঠার সময় ঢাকা মেট্রো-ব-১৫-৫৬৪৯ নম্বরের বাসটি র্যাম ভেঙে পদ্মা নদীতে পড়ে যায়। পরে বিআরটিএর তথ্য যাচাই করে দেখা যায়, বাসটির ট্যাক্স টোকেন, ফিটনেস সনদ ও রুট পারমিটের মেয়াদ অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও বাসটি যাত্রী পরিবহনে ব্যবহৃত হচ্ছিল।
সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ অহিদুর রহমান বলেন, বাসটির রেজিস্ট্রেশন এবং চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্সের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট বিআরটিএ কার্যালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।
এদিকে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, দায়দায়িত্ব নির্ধারণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে জেলা প্রশাসন ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।
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