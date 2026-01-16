Ajker Patrika

তেলের টাকা না দিয়ে গাড়িচাপা

বিয়ের পাত্রী দেখতে যাওয়ার দিনই মেরে ফেলা হলো পাম্পকর্মী রিপনকে

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
বিয়ের পাত্রী দেখতে যাওয়ার দিনই মেরে ফেলা হলো পাম্পকর্মী রিপনকে

রাজবাড়ীতে তেলের টাকা পরিশোধ না করে চ‌লে যাওয়ার সময় পেট্রলপাম্পের এক কর্মচারীকে গাড়িচাপা দিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আবুল হাশেম সুজনের বিরুদ্ধে। সদর উপজেলার গোয়ালন্দ মোড়ে করিম ফিলিং স্টেশনে শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ এ ঘটনায় আবুল হাশেম সুজনসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

নিহত ওই পাম্পকর্মীর নাম রিপন সাহা (৩২)। তিনি সদর উপজেলার খানখানাপুর ইউনিয়নের চর খানখানাপুর গ্রামের পবিত্র সাহার ছেলে।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তার দুজন হলেন গা‌ড়ির মা‌লিক যুবদল নেতা আবুল হাশেম সুজন ও তাঁর গা‌ড়িচালক কামাল হো‌সেন। আবুল হাশেম সুজন সদর উপজেলার রামকান্তপুর ইউনিয়নের বড় মুরারীপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ২০১৮ সালে রাজবাড়ী জেলা যুবদলের সভাপতি পদে থাকা অবস্থায় পদত্যাগ করেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী করিম ফিলিং স্টেশনের কর্মচারী নজরুল ইসলাম বলেন, ‘রাতের শিফটে আমি আর রিপন ডিউটিতে ছিলাম। ভোর সোয়া ৪টার দিকে একটি কালো পাজেরো জিপ এসে দাঁড়ায়। ৫ হাজার টাকার তেল দেওয়া হয়। কিন্তু টাকা না দিয়ে গাড়ি চালানো শুরু করে। রিপন দৌড়ে গাড়ির পিছু নেয়। আমিও দৌড়ে যাই। ফিলিং স্টেশন থেকে প্রায় ১০০ গজ দূরে গিয়ে দেখি রিপনের মাথার ঘিলু বের হয়ে গেছে, নিথর দেহ পড়ে আছে। গাড়িচাপা দিয়েই চালক পালিয়ে গেছে।’

শুক্রবার দুপুরে নিহত রিপনের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, উঠানে বসে তাঁর মা ও দুই বোন আহাজারি করছেন। বৃদ্ধ বাবা পবিত্র সাহা একটি চেয়ারে নির্বাক বসে আছেন। একপর্যায়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, ‘দুই মেয়ে, দুই ছেলের মধ্যে রিপন বড়। আজ (শুক্রবার) ওর জন্য মেয়ে দেখতে যাওয়ার কথা ছিল। আমার সব শেষ হয়ে গেল। কত কষ্ট দিয়ে আমার ছেলেকে মেরে ফেলেছে। আমি এই হত্যার বিচার চাই।’

করিম গ্রুপের ব্যবস্থাপক ইমরান হোসেন জীবন বলেন, ‘আমাদের কর্মচারী রিপনকে নির্মমভাবে গাড়িচাপা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। নিহতের ভাই বাদী হয়ে হত্যা মামলা করেছেন। কোম্পানির বিধি অনুযায়ী তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়ানো হবে এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।’

তেলের দাম না দিয়ে পাম্পকর্মীকে গাড়িচাপায় হত্যা করে পালালেন যুবদল নেতা, পরে আটক

আহল্লাদিপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, তেলের টাকা না দিয়ে পালানোর সময় গাড়িচাপায় রিপন নিহত হন। ভোরেই মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে গাড়ি ও চালক শনাক্ত করা হয়েছে।

রাজবাড়ী থানার ওসি খোন্দকার জিয়াউর রহমান জানায়, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, একটি কালো রঙের পাজেরো জিপে তেল নেওয়ার পর টাকা না দিয়েই গাড়ি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। সে সময় রিপন গাড়ির সঙ্গে দৌড়ে গেলে তাঁকে চাপা দেওয়া হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি বলেন, ঘটনার পর দুপুরে পুলিশ অভিযুক্ত আবুল হাশেম সুজন ও তাঁর গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করেছে। এ ঘটনায় নিহতের ভাই বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা করেছেন।

ওসি খোন্দকার জিয়াউর রহমান বলেন, গ্রেপ্তার জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আবুল হাশেম সুজনের বিরুদ্ধে অস্ত্রসহ একাধিক মামলা রয়েছে। সম্প্রতি তিনি জামিনে কারামুক্ত হয়েছেন।

