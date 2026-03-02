বিমানবন্দরে এসে জানলেন ভিসা-টিকিট সবই জাল, কান্নায় ভেঙে পড়লেন যাত্রী

বিদেশে গিয়ে ভাগ্য বদলের স্বপ্ন নিয়ে বিমানবন্দরে পৌঁছেছিলেন। হাতে ছিল ভিসা, বিমানের টিকিট ও চাকরির কাগজপত্র। কিন্তু চেকিংয়ের সময় জানা গেল- সবই জাল। মুহূর্তেই ভেঙে যায় বহু বছরের স্বপ্ন। হতবিহ্বল হয়ে বিমানবন্দরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।
রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গতকাল রোববার দিবাগত মধ্যরাতে ঘটে এ ঘটনা। প্রতারণার শিকার ওই ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ বাবুল হোসেন ওরফে জামাল (৩৫)। তিনি মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার বালিয়া বাধা গ্রামের বাসিন্দা।
ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, জামাল পেশায় দরজি। গ্রামের ছোট একটি টেইলার্সের দোকান চালিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। উন্নত জীবনের আশায় ২০২০ সাল থেকে বিদেশ যাওয়ার জন্য ধীরে ধীরে টাকা জমিয়েছিলেন। একাধিকবার প্রতারণার শিকারও হয়েছেন।
জামাল জানান, ২০২১ সালে স্থানীয় এক ব্যক্তির মাধ্যমে বিদেশ যাওয়ার জন্য প্রায় আড়াই লাখ টাকা দেন, কিন্তু যেতে পারেননি। পরে সৌদি আরব যাওয়ার আশায় আরও ৫০ হাজার টাকা দেন। তবুও ভিসা পাননি। ২০২৪ সালে বেলারুশ যেতে একটি এজেন্সির সঙ্গে সাড়ে সাত লাখ টাকার চুক্তি করে কয়েক ধাপে তিন লাখ টাকা দেন। এ দফায়ও ব্যর্থ হন জামাল। জমা দেওয়া সেই টাকাও পুরোপুরি ফেরত পাননি এখনো।
জামাল আরও বলেন, ইউটিউবের একটি চ্যানেলের মাধ্যমে ‘সোহেল’ নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্প্রতি যোগাযোগ হয় তাঁর। ওই ব্যক্তি থাইল্যান্ডে তাঁর পরিচিত ‘আফ্রিদি’ নামের এক ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে চাকরির প্রস্তাব দেন এবং মাসে ৫০ হাজার টাকার বেশি বেতনের আশ্বাস দেন। আফ্রিদি নামের ওই ব্যক্তি থাইল্যান্ডে বিডি ফুড নামের একটি প্রতিষ্ঠান চালান বলে সোহেল দাবি করেছিলেন।
বিমানবন্দর সূত্র বলেছে, অভিযুক্ত সোহেলের বাড়ি মাদারীপুরে। বর্তমানে তিনি মালয়েশিয়ায় অবস্থান করছেন। কুয়ালালামপুরে তাঁর একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে বলেও জানা গেছে।
জামাল বলেন, ‘আফ্রিদির কাছে বিকাশ, নগদ ও হুন্ডির মাধ্যমে মোট ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা পাঠাই। পরে তারা ভিসা, বিমানের টিকিট ও চাকরির কাগজ পাঠায়। রোববার রাত ২টায় ফ্লাইটের কথা ছিল। কিন্তু বিমানবন্দরে ঢুকে জানতে পারি, সব কাগজই জাল।’ তিনি আরও জানান, সুদে, ধার করে এবং দোকানের মালামাল বিক্রি করে ওই টাকা জোগাড় করেছিলেন তিনি। এখন ঋণের বোঝা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় আছেন।
জামাল বলেন, ‘মানুষের টাকা কীভাবে শোধ করব বুঝতে পারছি না। এলাকায় সবাই জানে আমি বিদেশ যাচ্ছি। এখন বাড়ি ফেরারও সাহস পাচ্ছি না।’
বিমানবন্দরে দায়িত্ব পালনরত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ধরনের প্রতারণার ঘটনা নতুন নয়। গত বছরও ১১ জন ব্যক্তি ভুয়া ভিসা ও টিকিট নিয়ে বিমানবন্দরে এসে প্রতারিত হওয়ার বিষয়টি জানতে পারেন। তখন তাদের সঙ্গে থাকা এক অভিভাবক মানসিক আঘাতে অচেতন হয়ে পড়েন।
