Ajker Patrika
রাজবাড়ী

দৌলতদিয়ায় বাসডুবি: চালক-হেলপারসহ গ্রেপ্তার ৩

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি 
দৌলতদিয়ায় বাসডুবি: চালক-হেলপারসহ গ্রেপ্তার ৩
গ্রেপ্তার তিন ব্যক্তি। ছবি: সংগৃহীত

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ৭ নম্বর ফেরিঘাটে যাত্রীবাহী বাস পদ্মা নদীতে পড়ে যাওয়ার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় বাসটির চালক, হেলপার ও সুপারভাইজারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শনিবার (৬ জুন) তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন এসবি সুপার ডিলাক্স পরিবহনের চালক ঝন্টু আলী (৪৮), সুপারভাইজার আজমল হোসেন (৩৮) এবং হেলপার শাকিব হোসেন (২২)।

জানা গেছে, শুক্রবার (৫ জুন) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে দৌলতদিয়া ৭ নম্বর ফেরিঘাটে ফেরিতে ওঠার আগে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী নৌ পুলিশ ও বিআইডব্লিউটিসির তৎপরতায় বাসের প্রায় ৩৭ জন যাত্রীকে নামিয়ে দেওয়া হয়। পরে বাসটি নির্ধারিত রো রো ফেরি বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীরে না উঠে পাশের অবস্থানরত ডাম্প ফেরি কবরীর র‍্যাম্পে সজোরে ধাক্কা দিলে শিকল ও সিটকিনি ছিঁড়ে বাসটি পদ্মা নদীতে পড়ে যায়। এতে কোনো প্রাণহানি না ঘটলেও ফেরির অবকাঠামো ও যাত্রীদের মালামালের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এই ঘটনায় শুক্রবার রাতেই দৌলতদিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) আবুজার গিফারী বাদী হয়ে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় মামলা দায়ের করেন। শনিবার অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়। পরে আদালত তাঁদের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

বিষয়:

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