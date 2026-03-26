দৌলতদিয়ায় বাসডুবি: বাসচালক স্বামীকে হারিয়ে দিশেহারা অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়ায় পদ্মায় পড়ে যাওয়া সেই বাসচালকের লাশ তাঁর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) দুপুরের পর আরমান খানের (৩২) লাশ জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের পশ্চিম খালকুলা গ্রামে নিয়ে যান স্বজনেরা।
জানা গেছে, আরমান পশ্চিম খালকুলা গ্রামের আরব খানের ছেলে। তাঁর স্ত্রী লাবনী খাতুন অন্তঃসত্ত্বা। তাঁদের দুটি শিশুসন্তান রয়েছে। বড় মেয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে এবং ছোট মেয়ের বয়স পাঁচ বছর।
এদিকে নিজে অন্তঃসত্ত্বা, অন্যদিকে দুটি শিশুসন্তান। এমন অবস্থায় স্বামীকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তিনি। স্বামীর লাশ বাড়িতে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়েন লাবনী খাতুন। এ সময় আরমানের স্বজনদের আহাজারিতে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। আসরের পরে তাঁর জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।
লাবনী খাতুন জানান, তাঁর স্বামী ঈদুল ফিতরের দুই দিন আগে বাস চালাতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। সাত দিন পর বাড়িতে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু একটি দুর্ঘটনায় তাঁর সব শেষ হেয়ে গেল।
গতকাল বুধবার বিকেলে গোয়ালন্দের দৌলতদিয়ার ৩ নম্বর ঘাটে ফেরিতে ওঠার সময় সৌহার্দ্য পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পদ্মা নদীতে পড়ে যায়। আরমান ওই বাসের চালক ছিলেন। ওই দুর্ঘটনায় সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ২৬ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া ১০-১১ জন সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হন।
জ্বালানি সরবরাহে চাপের মধ্যেই ৩০ হাজার টন জ্বালানি নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়েছে একটি বাল্ক জাহাজ। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সন্ধ্যা ৬টায় চট্টগ্রাম বন্দরে এটি পৌঁছেছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) চেয়ারম্যান মো. রেজানুর রহমান।১ ঘণ্টা আগে
কুমিল্লার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে প্রাইভেট কারে বাসের ধাক্কায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চারজনই একই পরিবারের। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। তাদের মধ্যে একটি শিশু রয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
মহান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান শেষে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে থ্রি-হুইলার মাহিন্দ্রা ও যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক শিক্ষক নিহত এবং একই বিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষক আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) বিকেলে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার হৃদয়মেম্বারপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
গাইবান্ধার ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীর তীরে অষ্টমী স্নানে হাজারও ভক্তের ঢল নেমেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) গাইবান্ধার ফুলছড়ি, কামারজানি ও সুন্দরগঞ্জের তিস্তা নদীতে দিনভর এই স্নানোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্নানের সময় ফুল, বেলপাতা, ধান, দূর্বা, হরিতকি, ডাব, আমপাতা ইত্যাদি পিতৃকুলের উদ্দেশে নদের জলে অর্পণ করেন।২ ঘণ্টা আগে