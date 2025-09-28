Ajker Patrika
> সারা দেশ
> পিরোজপুর

নেছারাবাদে গাছ কাটার রশিতে আটকে মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

পিরোজপুরের নেছারাবাদে গাছ কাটার রশিতে আটকে মো. তানিম (২৩) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার শেহাংগল এলাকায় স্বরূপকাঠি-পিরোজপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তানিম উপজেলার পানাউল্লাহপুর গ্রামের মো. জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকালে তানিম ও তাঁর বন্ধু আনিসুর রহমান মোটরসাইকেলে করে পিরোজপুরের উদ্দেশে রওনা হন। তাঁরা শেহাংগল এলাকায় পৌঁছালে সড়কের পাশে বেলায়েত নামে এক ব্যক্তি গাছ কাটছিলেন। গাছ নামানোর জন্য তিনি সড়কের ওপর আড়াআড়িভাবে রশি বেঁধে রেখেছিলেন।

মোটরসাইকেলচালক আনিস রশিটি দেখতে পেয়ে মাথা নিচু করলেও পেছনে বসা আরোহী তানিম তা খেয়াল করতে পারেননি। এ সময় রশিটি তানিমের গলায় আটকে যায় এবং তিনি সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শী মো. রায়হান ফয়সাল বলেন, ‘মোটরসাইকেলটি রশির কাছে পৌঁছালে চালক মাথা নিচু করে বাঁচতে পারলেও পেছনের আরোহী তানিম রশিতে আটকে সড়কে পড়ে যান এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান।’

নেছারাবাদ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক লিমা আক্তার জানান, হাসপাতালে আনার আগেই তানিমের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত পাওয়ায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তিনি মারা যান।

নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত (ওসি) মো. বনি আমিন বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা হাসপাতালে লাশের কাছে পুলিশ পাঠিয়েছি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

পিরোজপুরমৃত্যুবরিশাল বিভাগনেছারাবাদজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

নেছারাবাদে ছেলের গলায় দাও ধরে গরু ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই

নেছারাবাদে ছেলের গলায় দাও ধরে গরু ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

হজের খরচ কমছে, সর্বনিম্ন প্যাকেজ ৪ লাখ ৬৭ হাজার

হজের খরচ কমছে, সর্বনিম্ন প্যাকেজ ৪ লাখ ৬৭ হাজার

থালাপতির সমাবেশে ৩৬ জনের মৃত্যুর কারণ নিয়ে যেসব কথা উঠছে

থালাপতির সমাবেশে ৩৬ জনের মৃত্যুর কারণ নিয়ে যেসব কথা উঠছে

সম্পর্কিত

‘পাড়ায় ধইর‍্যা মাইর‍্যা ফেলব’—সালিসে পক্ষ নিয়ে শ্রমিক দল ও যুবদল নেতার হুমকি

‘পাড়ায় ধইর‍্যা মাইর‍্যা ফেলব’—সালিসে পক্ষ নিয়ে শ্রমিক দল ও যুবদল নেতার হুমকি

পাওনা টাকা চাওয়ায় দোকানিকে মারপিট এবং টাকা লুটের অভিযোগ

পাওনা টাকা চাওয়ায় দোকানিকে মারপিট এবং টাকা লুটের অভিযোগ

ঝিনাইদহে ২ কেজি ৩৩১ গ্রাম স্বর্ণসহ আটক ২

ঝিনাইদহে ২ কেজি ৩৩১ গ্রাম স্বর্ণসহ আটক ২

থমথমে খাগড়াছড়ি, ১৪৪ ধারার মধ্যে নাশকতার প্রস্তুতিকালে তিন পাহাড়ি যুবক আটক

থমথমে খাগড়াছড়ি, ১৪৪ ধারার মধ্যে নাশকতার প্রস্তুতিকালে তিন পাহাড়ি যুবক আটক