দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ লাঘবে নেছারাবাদে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পুল-রাস্তা সংস্কার

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
গতকাল নেছারাবাদের বলদিয়া ইউনিয়নের একটি পুল নির্মাণে কাজ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
গতকাল নেছারাবাদের বলদিয়া ইউনিয়নের একটি পুল নির্মাণে কাজ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার বলদিয়া ইউনিয়নে পথচারীদের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ লাঘবে নিজস্ব অর্থায়ন ও স্বেচ্ছাশ্রমে সংস্কার করা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ পুল ও রাস্তা। প্রতি শুক্রবার শতাধিক যুবক অংশ নিচ্ছেন এই জনকল্যাণমূলক কাজে। স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুদানে ইতিমধ্যে ১৮টি অকেজো পুল সংস্কার ও নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে।

সরকারি উদ্যোগের অভাবে যখন রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল, তখন স্থানীয় একটি দল এই জনকল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসে। এতে নেতৃত্ব দেন নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল-বেরুনী সৈকত। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্বনির্ভর আন্দোলনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইউনিয়ন বিএনপির সদস্যসচিব মো. সাইফুল ইসলাম এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে এক মাস ধরে এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন।

দীর্ঘদিন সরকারি উদ্যোগে কোনো উন্নয়ন না হওয়ায় বলদিয়া ইউনিয়নের রাস্তাঘাট ও পুলগুলো চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। ফলে ২০ মিনিটের পথ পার হতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগত। এই দুর্ভোগ দূর করতেই স্থানীয় বাসিন্দারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।

এই উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে মধ্য বলদিয়া মলুহার বালিকা বিদ্যালয়ের পাশে ছাউনি-সংবলিত নতুন পুল নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া কেরামদ্দি, কাটাখালী, রাজাবাড়ী ও সোনারঘোপ এলাকায় একাধিক পুল ও রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে। আরও কয়েকটি প্রকল্প বর্তমানে চলমান রয়েছে।

স্বরূপকাঠি সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘সরকারি বরাদ্দ না পেয়ে আমরা নিজেরাই অর্থ জোগাড় করে কাজ করছি। সৈকত ভাই আমাদের এই কাজে প্রতিনিয়ত প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছেন।’

নেছারাবাদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জাহিদুল ইসলাম যুবসমাজের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, ‘যুবসমাজের এই স্বেচ্ছাশ্রমমূলক উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তারা প্রমাণ করেছে যে উন্নয়নের জন্য শুধু জনপ্রতিনিধির ওপর নির্ভর না করে জনগণও অনেক কিছু করতে পারে।’

পিরোজপুরনেছারাবাদদুর্ভোগ
