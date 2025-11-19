Ajker Patrika

নেছারাবাদে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতা মো. হুমায়ুন কবির ব্যাপারী। ছবি: সংগৃহীত


পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার ৮ নম্বর সমুদয় কাঠি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা মো. হুমায়ুন কবির ব্যাপারীকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর শেহাংগল বাজার থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্র জানায়, হুমায়ুন কবির ব্যাপারী সমুদয় কাঠি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি নৌকা প্রতীক নিয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। আজ বুধবার সকালে চেয়ারম্যানের স্ত্রী ফিরোজা বেগম আজকের পত্রিকাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তবে এ বিষয়ে পিরোজপুর ডিবি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

চেয়ারম্যানের স্ত্রী ফিরোজা বেগম বলেন, ‘মঙ্গলবার বিকেলে তিনি বাসা থেকে বের হয়ে বাজারে পরিষদের কিছু কাজ করছিলেন। এমন সময় কয়েকজন এসে তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করে তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। আমার স্বামীর কোনো অপরাধ নেই। তাঁকে পিরোজপুর ডিবি অফিসে নেওয়া হয়েছে। তাঁর সঙ্গে কয়েকবার ফোনে কথা হয়েছে।’

এ বিষয়ে ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের গ্রাম পুলিশ অমল মিস্ত্রী বলেন, ‘শুনেছি মঙ্গলবার শেহাংগল বাজার থেকে ডিবি পরিচয়ে চেয়ারম্যান সাহেবকে তুলে নেওয়া হয়েছে। তিনি এখন পিরোজপুরে আছেন।’ ইউপি সচিব সুবাস মিস্ত্রী বলেন, ‘মঙ্গলবার বিকেলে ডিবি পুলিশ চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে কোন কারণে তাঁকে নেওয়া হয়েছে, তা জানি না।’

