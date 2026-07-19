Ajker Patrika
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পিরোজপুর

সরকার গ্রামগঞ্জের মানুষের হাতে বিদ্যুতের পরিবর্তে মোমবাতি ও হারিকেন ধরিয়ে দিয়েছে: হাসনাত আবদুল্লাহ

পিরোজপুর প্রতিনিধি
সরকার গ্রামগঞ্জের মানুষের হাতে বিদ্যুতের পরিবর্তে মোমবাতি ও হারিকেন ধরিয়ে দিয়েছে: হাসনাত আবদুল্লাহ
জাতীয় নাগরিক পার্টি আয়োজিত পদযাত্রায় আজ রোববার রাতে পিরোজপুরের নেছারাবাদে সংক্ষিপ্ত পথসভায় কথা বলছেন হাসনাত আবদুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ‘এই সরকার আসার পর ইরান যুদ্ধের অজুহাতে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি করেছে। মূল্য আর কমানোর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই সরকার আসার পরে লোডশেডিংয়ের মাত্রা এমন পর্যায়ে গিয়েছে, গ্রামগঞ্জে এখন বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে আসে।’

জাতীয় নাগরিক পার্টি আয়োজিত পদযাত্রায় আজ রোববার রাতে পিরোজপুরের নেছারাবাদে সংক্ষিপ্ত পথসভায় হাসনাত আবদুল্লাহ এসব কথা বলেন।

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, সরকার গ্রামগঞ্জের মানুষের হাতে বিদ্যুতের পরিবর্তে মোমবাতি ও হারিকেন ধরিয়ে দিয়েছে। সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন এনসিপি মনোনীত সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য ডা. মাহমুদা আলম মিতু, এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার, যুগ্ম আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ প্রমুখ।

বিষয়:

পিরোজপুরবরিশাল বিভাগনেছারাবাদজেলার খবরহাসনাত আবদুল্লাহএনসিপি
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