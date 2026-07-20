লক্ষ্মীপুরে শিশুশিক্ষার্থীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে মাদ্রাসাপ্রধান গ্রেপ্তার

লক্ষ্মীপুরে এক মাদ্রাসাশিক্ষার্থীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে ওই মাদ্রাসার প্রধান মাওলানা আব্দুল আহাদকে গ্রেপ্তার করেছে চন্দ্রগঞ্জ থানা-পুলিশ। আজ সোমবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে জেলহাজতে পাঠানো হয়। এর আগে রাতে চন্দ্রগঞ্জ উপজেলার ওই মাদ্রাসা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
ভুক্তভোগী পরিবারের ভাষ্য, গত শনিবার রাত ৯টার দিকে অভিযুক্ত শিক্ষক ওই শিশুকে তাঁর ব্যক্তিগত কক্ষে ডাকেন। সেখানে তাকে যৌন নিপীড়ন করা হয়।
পরদিন ওই শিশুশিক্ষার্থী মাদ্রাসা থেকে পালিয়ে নিজ বাড়িতে গিয়ে তার মাকে পুরো ঘটনা জানায়। পরে পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অবহিত করলে তাঁকে আটক করা হয়।
চন্দ্রগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুর রব ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। রাতেই নির্যাতিত শিশুর পরিবার থানায় একটি মামলা করে।
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