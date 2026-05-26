নেছারাবাদে ঝড়ে গাছ উপড়ে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
ঝড়ে গাছ উপড়ে রান্নাঘরের উপর পড়লে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গৃহবধূ রুমানার। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলায় ঝড়ে উপড়ে পড়া গাছের নিচে চাপা পড়ে রুমানা ইয়াসমিন বেগম (৪০) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার সমুদয়কাঠি ইউনিয়নের মেষন্ডা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রুমানা ওই গ্রামের দিনমজুর মো. নজরুল ইসলামের স্ত্রী। তাঁদের তিনটি ছোট সন্তান রয়েছে।

নিহতের স্বামী মো. নজরুল ইসলাম জানান, ঝড়ের সময় তিনি ও তাঁর স্ত্রী রান্নাঘরের পাশেই ছিলেন। হঠাৎ প্রবল বাতাসে পাশের একটি বড় চাম্বল গাছ ঘরের দিকে হেলে পড়তে দেখে তাঁরা ঘরের ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু এরই মধ্যে গাছটি রান্নাঘরের চালাসহ তাঁর স্ত্রীর ওপর পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহতের ননদ লিটু বেগম বলেন, ঝড়ের সময় তাঁরা নিরাপদ স্থানে যাওয়ার চেষ্টা করলেও মুহূর্তের মধ্যে গাছ চাপা পড়ে রুমানার মৃত্যু হয়।

স্থানীয় সমুদয়কাঠি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. আক্তার হোসেন খান বলেন,`ঝড়ে দরিদ্র পরিবারের এ মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। পরিবারটি বর্তমানে চরম অসহায় অবস্থায় রয়েছে।’

নেছারাবাদ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. মো. ফয়সাল আহমেদ জানান, হাসপাতালে আনার আগেই ওই নারীর মৃত্যু হয়।

নেছারাবাদ থানার ওসি মো. মেহেদী হাসান বলেন, এটি একটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু।

