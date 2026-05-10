Ajker Patrika
নোয়াখালী

মোবাইল ফোনে চার্জ দিতে গিয়ে কিশোরীর মৃত্যু

নোয়াখালী প্রতিনিধি
মোবাইল ফোনে চার্জ দিতে গিয়ে কিশোরীর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে মোবাইল ফোনে চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে অতিথি রানী দাস (১৭) নামে এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার চর ফকিরা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বটতলী এলাকার ভুবনের বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। অতিথি ওই বাড়ির গোপাল চন্দ্র দাসের মেয়ে।

স্থানীয় লোকজন জানায়, নিজ শয়নকক্ষে মোবাইলে চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে ছিটকে পড়ে অতিথি। এরপর বাড়ির লোকজন তাকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুল হাকিম বলেন, ‘এ ধরনের মৃত্যু কাম্য নয়। তাই বিদ্যুতের ব্যবহারে সবাইকে সচেতন হতে হবে।’

বিষয়:

নোয়াখালীমোবাইল ফোনমৃত্যুচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরকোম্পানীগঞ্জ (নোয়াখালী)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

‘এভাবে হাসলে হবে না, একেবারে বাড়িতে পাঠিয়ে দেব’

‘এভাবে হাসলে হবে না, একেবারে বাড়িতে পাঠিয়ে দেব’

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

সম্পর্কিত

মোবাইল ফোনে চার্জ দিতে গিয়ে কিশোরীর মৃত্যু

মোবাইল ফোনে চার্জ দিতে গিয়ে কিশোরীর মৃত্যু

পিরোজপুরে গৃহবধূকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে অটোচালক গ্রেপ্তার

পিরোজপুরে গৃহবধূকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে অটোচালক গ্রেপ্তার

হামের উপসর্গ: সিলেটে আরও ২ শিশুর মৃত্যু

হামের উপসর্গ: সিলেটে আরও ২ শিশুর মৃত্যু

গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, নারায়ণগঞ্জে তিন শিশুসন্তানসহ মা-বাবা দগ্ধ

গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, নারায়ণগঞ্জে তিন শিশুসন্তানসহ মা-বাবা দগ্ধ