মোবাইল ফোনে চার্জ দিতে গিয়ে কিশোরীর মৃত্যু

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে মোবাইল ফোনে চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে অতিথি রানী দাস (১৭) নামে এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার চর ফকিরা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বটতলী এলাকার ভুবনের বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। অতিথি ওই বাড়ির গোপাল চন্দ্র দাসের মেয়ে।
স্থানীয় লোকজন জানায়, নিজ শয়নকক্ষে মোবাইলে চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে ছিটকে পড়ে অতিথি। এরপর বাড়ির লোকজন তাকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুল হাকিম বলেন, ‘এ ধরনের মৃত্যু কাম্য নয়। তাই বিদ্যুতের ব্যবহারে সবাইকে সচেতন হতে হবে।’
