পটুয়াখালীতে বাসের ধাক্কায় যুবক নিহত

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বাসের ধাক্কায় দিলীপ রায় (২৮) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে নীলগঞ্জ ইউনিয়নের ছলিমপুর এলাকায় কলাপাড়া-কুয়াকাটা মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
মৃত দিলীপ ওই ইউনিয়নের নেয়ামতপুর গ্রামের দেবেশ রায়ের ছেলে। তিনি মাছ ব্যবসার পাশাপাশি পিকআপ ভ্যানও চালাতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র বলছে, দিলীপ মোটরসাইকেলে বাড়ি থেকে কলাপাড়া চৌরাস্তায় মাছ বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। সকাল ৭টার দিকে ছলিমপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা সেভেন ডিলাক্স নামের একটি বাস তাঁর মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল ইসলাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। বাসটি আটক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী উপজেলার পূর্ব ধলডাঙা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে শিশুদের ‘ধানের শীষ’ এবং বিএনপির স্থানীয় প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার পক্ষে শপথ পাঠ করানোর ঘটনা ঘটেছে। উপজেলা ছাত্রদলের নেতারা এই শপথ পাঠ করান।২১ মিনিট আগে
কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার কোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি দিদারুল হক সিকদারকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী।১ ঘণ্টা আগে
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে জুমার নামাজের খুতবা দেওয়ার সময় খতিব এইচ এম ফজলুর রহমানের দিকে তেড়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে কয়েকজন মুসল্লির বিরুদ্ধে। খতিবের দাবি, চোর-ডাকাত, বাটপার, খারাপ ব্যক্তি প্রতিহত করে সৎ ও যোগ্য নেতাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে বলায় তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হন ওই মুসল্লিরা।২ ঘণ্টা আগে
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বাড়িঘর, রাস্তা, দোকানপাটের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে মুখপোড়া হনুমান। কখনো দল বেঁধে, কখনোবা দলছুট হয়ে এদিক-সেদিক খাবারের সন্ধান করছে প্রাণীগুলো। গ্রামের লোকজন খাবার দিলে তা গোগ্রাসে খাচ্ছে।২ ঘণ্টা আগে