ঢাকা

৭ ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেত্রীর মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
৭ ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেত্রীর মামলা

সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগে সাতটি ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন এক ছাত্রদল নেত্রী। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম রোকেয়া হল শাখা ছাত্রদলের সদস্য জান্নাতুল ফেরদাউস জুঁই এই মামলা করেন।

বিচারক মোহাম্মদ সাইদুর রহমান গাজী বাদীর জবানবন্দি নিয়ে মামলাটি তদন্তের জন্য পুলিশ অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) নির্দেশ দেন। মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও বাদীপক্ষের আইনজীবী সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

যে সাত ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে, সেগুলো হলো—ফাইট অ্যাগেইনস্ট হিন্দুতভা (ব্যাকআপ), ফাইট অ্যাগেইনস্ট হিন্দুতভা-অফিশিয়াল, এফএএইচ এক্সক্লুসিভ, ওসমান চাই চাঁদ, এসবি বিল্লাল হাসানাত অনু, রিয়াশাত ফারহান হোসেন ও হারুল হক।

এজাহারে বলা হয়, বেশ কিছু দিন ধরে জান্নাতুল ফেরদাউস জুঁই ও তাঁর পরিচিত তাওহীদা সুলতানাকে অনলাইন অ্যাকটিভিজম থেকে সরিয়ে দিতে তাঁদের আইডিতে মানহানিকর, কুরুচিপূর্ণ ও অসত্য মন্তব্য করে আসছে ফেসবুক পেজগুলো। অজ্ঞাতনামারা ‘বট আইডি’ ব্যবহার করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) মাধ্যমে তৈরি করা বিকৃত ছবি ও ভিডিও ব্যবহার করে তাঁদের রাজনৈতিকভাবে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে।

গত ২৩ ডিসেম্বর বাদী ও এক সাক্ষীকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করার পাশাপাশি আসামিরা এসব পেজে ধর্মীয় উসকানিমূলক বক্তব্য প্রচার করে। এ ছাড়া মেসেঞ্জারে অশালীন হুমকি এবং সামাজিকভাবে হেয় করার অভিযোগও আনা হয়েছে এই মামলায়।

বিষয়:

ঢাকা জেলাছাত্রদলঢাকা বিভাগমামলাফেসবুকঢাকাসিআইডি
