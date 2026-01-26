Ajker Patrika
কুমিল্লা

হাসনাতকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন খেলাফত মজলিসের প্রার্থী

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) সংবাদদাতা
হাসনাতকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন খেলাফত মজলিসের প্রার্থী
হাসনাত আব্দুল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মাওলানা মুফতি মুজিবুর রহমান ফরাজী। আজ সোমবার দুপুরে সাংবাদিকদের কাছে মুজিবুর রহমান নিজেই এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে গতকাল রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেলে দেবিদ্বার উপজেলার ইউছুফপুর ইউনিয়নের ইউছুফপুর গ্রামে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা হাসনাত আবদুল্লাহর এক উঠান বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সমর্থন জানান মুজিবুর রহমান।

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মুজিবুর রহমান বলেন, ‘আমি এনসিপির প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহর উঠান বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তাকে সমর্থন জানিয়েছি এবং নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছি। তার নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়েছি এবং তার পক্ষে ভোট চেয়েছি।’

এর আগে ২০ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন জোটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের রিকশা প্রতীকের আরেক প্রার্থী হাফেজ মাওলানা মোফাজ্জাল হোসেনও হাসনাত আবদুল্লাহকে সমর্থন জানিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন।

বিষয়:

কুমিল্লাকুমিল্লা সদরনির্বাচনদেবিদ্বারভোটের মাঠেপ্রার্থীজামায়াতে ইসলামীহাসনাত আবদুল্লাহত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ৫০ হাজার টাকা বেতনে সিটি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

শিশুদের কান ধরে ওঠবস করানোর ভিডিও ভাইরাল: নিন্দার মুখে ডাকসু থেকে সর্বমিত্র চাকমার পদত্যাগ

নির্বাচন উপলক্ষে তিন দিনের ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি

ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

শুধু ভোট দিয়ে চলে আসলে হবে না, হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে: তারেক রহমান

ভোট দিয়ে হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে: তারেক রহমান

কূটনৈতিক ফাঁদে জাপান, সব পান্ডা নিয়ে যাচ্ছে চীন

কূটনৈতিক ফাঁদে জাপান, সব পান্ডা নিয়ে যাচ্ছে চীন

কুমিল্লা-৪: বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর আপিল শুনানি পেছাল

কুমিল্লা-৪: বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর আপিল শুনানি পেছাল

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

সম্পর্কিত

হাসনাতকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন খেলাফত মজলিসের প্রার্থী

হাসনাতকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন খেলাফত মজলিসের প্রার্থী

শাবিপ্রবিতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু ৩ ফেব্রুয়ারি, ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক

শাবিপ্রবিতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু ৩ ফেব্রুয়ারি, ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক

৭ ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেত্রীর মামলা

৭ ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেত্রীর মামলা

কাবিখার অর্থ আত্মসাৎ: উপজেলা চেয়ারম্যানসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

কাবিখার অর্থ আত্মসাৎ: উপজেলা চেয়ারম্যানসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা