Ajker Patrika
পটুয়াখালী

মাদকের টাকার জন্য নিজের ঘরে আগুন, পটুয়াখালীতে যুবক আটক

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
মাদকের টাকার জন্য নিজের ঘরে আগুন, পটুয়াখালীতে যুবক আটক
ঘরে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদকের টাকার জন্য পারিবারিক কলহের জেরে নিজের বসতঘরে আগুন দেওয়ার অভিযোগে পটুয়াখালী শহর থেকে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

আজ রোববার (৮ মার্চ) সকালে শহরের টাউন জৈনকাঠি এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ডের আউড়াপোল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আটক যুবকের নাম বিশ্বজিৎ রয় বিশু। তিনি ওই এলাকার অতুল রায়ের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিশ্বজিৎ দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত। মাদকের টাকার জন্য তিনি প্রায়ই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করতেন এবং নির্যাতন করতেন। তাঁর অত্যাচারের কারণে স্ত্রী, সন্তান ও মা বাড়ি ছেড়ে ঢাকায় চলে গেছেন বলে জানা গেছে।

যুবক আটক। ছবি: আজকের পত্রিকা
যুবক আটক। ছবি: আজকের পত্রিকা

আজ সকালে মাদকের টাকার জন্য পরিবারের সঙ্গে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে তিনি নিজের বসতঘরে আগুন ধরিয়ে দেন। খবর পেয়ে পটুয়াখালী ফায়ার সার্ভিসের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

পরে স্থানীয় লোকজন অভিযুক্ত বিশ্বজিৎকে আটক করে রাখেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, সকালে আগুন লাগার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আগুন লাগানো ব্যক্তি মাদকাসক্ত এবং তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছে। পরে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

