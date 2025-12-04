পবিপ্রবিতে শুরু হলো প্রিমিয়ার লিগ

পবিপ্রবি সংবাদদাতা
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) শুরু হলো ‘ইস্পাহানি প্রেজেন্টস ইএসডিএম প্রিমিয়ার লিগ (ইপিএল-২৬)’। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আবদুল লতিফ। আরও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. মো. নুরুল আমিন, অধ্যাপক ড. মো. সামসুজ্জোহা, অধ্যাপক ড. রমন কুমার বিশ্বাস, সহযোগী অধ্যাপক মো. ফয়সাল, সহযোগী অধ্যাপক পাপড়ি হাজরা, সহকারী অধ্যাপক ড. তারিকুল ইসলাম সজীব, সহকারী অধ্যাপক মো. রাশেদুজ্জামান এবং সহকারী অধ্যাপক মোসা. নুসরাত বিনতে নূর।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ বিজ্ঞান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোহসীন হোসেন খান। তিনি বলেন, ‘পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে খেলাধুলার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’ তিনি টুর্নামেন্ট চলাকালে সকল অংশগ্রহণকারীকে মিলেমিশে খেলায় অংশ নেওয়া এবং কোনো ধরনের সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করার আহ্বান জানান।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মো. আবদুল লতিফ বলেন, ‘খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের দলগত মনোভাব, নেতৃত্বগুণ ও শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তোলে। এই আয়োজনের সফলতা কামনা করছি এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ।’
উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগ। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দল। তারা নির্ধারিত ১০ ওভারে ৯৩ রান সংগ্রহ করে। জবাবে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগ ৩ ওভার বাকি থাকতে ৯৭ রান তুলে ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে জয় পায়।
উল্লেখ্য, এ বছরের প্রিমিয়ার লিগের কো-স্পন্সর হিসেবে রয়েছে ইএসডিএম ক্লাব, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি এবং দেশবন্ধু গ্রুপ।
পবিপ্রবি সংবাদদাতা
গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার বামনডাঙ্গা আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা মাদ্রাসার শিক্ষক মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান শিকদারের (৫১) বিরুদ্ধে এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর ওই ছাত্রী (১৪) আত্মহত্যা করেছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মুকসুদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোস্তফা কামাল।
জানা গেছে, আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার গোহালা ইউনিয়ন গ্রামের বাড়িতে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে মেয়েটি আত্মহত্যা করে। ঘটনার পর ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেন। আহত শিক্ষককে পুলিশি পাহারায় মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
ওই শিক্ষার্থী মুকসুদপুরের আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ছিল।
অভিযুক্ত শিক্ষক মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান শিকদার বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলার বারাশিয়া গ্রামের আব্দুল হামিদ শিকদারের ছেলে।
ওই ছাত্রীর মা বলেন, ‘শিক্ষক মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান মাদ্রাসা ছুটির পরে আমার মেয়েকে ধর্ষণ করে। পরে সে বাড়িতে এসে আমাদের জানিয়ে ঘটনার আট দিন পরে আজ আত্মহত্যা করে। আমি আমার মেয়ের ধর্ষণকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি চাই। ফাঁসি চাই।’
মুকসুদপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শীতল চন্দ্র পাল জানান, বামনডাঙ্গা মহিলা মাদ্রাসার শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। অভিযুক্ত শিক্ষক মাহমুদুল হাসানকে আটক করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গোপালগঞ্জ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।
কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জ-১ (কাজীপুর ও সদরের একাংশ) আসনের বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন কাজীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সেলিম রেজা।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সেলিম রেজার নাম ঘোষণা করেন। এদিন নতুন করে ৩৬ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে বিএনপি।
এর আগে গত ৩ নভেম্বর বিএনপি সারা দেশের ২৩৭ আসনে প্রাথমিক প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছিল। ওই তালিকায় সিরাজগঞ্জ-১ আসনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি। নতুন ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ আসনের প্রার্থী চূড়ান্ত করা হলো।
এ দিকে মনোনয়ন ঘোষণার পরে সেলিম রেজা তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, আমাদের গণতন্ত্রের মা, তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপির চেয়ারপারসন আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রিয় নেত্রীকে দ্রুত সুস্থতা দান করুন, আমিন। মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। একই সঙ্গে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ায় কোনো প্রকার আনন্দ মিছিল অথবা মিষ্টি বিতরণ না করার জন্য নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
অন্যদিকে আসনটিতে আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী কণ্ঠশিল্পী রুমানা মোরশেদ কনকচাঁপা মনোনয়নবঞ্চিত হয়েও সন্ধ্যায় তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ লিখে পোস্ট করেছেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে একমঞ্চে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ৬১টি গবেষণাপত্র উপস্থাপনার মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্য খাতের বাস্তবচিত্র, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার শক্ত বার্তা উঠে এল। দেশি-বিদেশি গবেষকদের অংশগ্রহণে সাউদার্ন মেডিকেল কলেজ আয়োজিত প্রথম আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন ‘এসএমসিএইচ সামিট ২০২৫’ অনুষ্ঠিত হলো।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল ৮টায় শুরু হয়ে দিনব্যাপী চলে এই সম্মেলন। এতে স্বাস্থ্যশিক্ষা, মেডিকেল কারিকুলাম, অ্যাক্রেডিটেশন, তথ্য ও প্রযুক্তি, মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, শিশুস্বাস্থ্য, লিভার, হৃদ্রোগ, চক্ষু, গণস্বাস্থ্য, বার্ধক্যজনিত রোগ, অণুজীববিদ্যা ও মৌলিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৬১টি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়।
সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. ওমর ফারুক ইউসুফ। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন।
সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য থেকে আসা চারজন আন্তর্জাতিক গবেষক তাঁদের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। এতে বাংলাদেশের চিকিৎসা গবেষণায় আন্তর্জাতিক সংযোগ ও মানোন্নয়নের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা।
দেশের খ্যাতিমান চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মধ্যে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এম এ ফয়েজ, বাংলাদেশ মেডিকেল এডুকেশন অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মো. হুমায়ুন কবির তালুকদার, অধ্যাপক ডা. ইমরান বিন ইউনুস, অধ্যাপক ডা. খন্দকার এ কে আজাদ, শিশুবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মো. আবিদ হোসেন মোল্লা, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মো. রোবেদ আমীন, বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সায়েবা আখতার, অধ্যাপক ডা. প্রদীপ কুমার দত্ত, অধ্যাপক ডা. অনুরুদ্ধ ঘোষ প্রমুখ।
সম্মেলনে চট্টগ্রাম ও ঢাকার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের শিক্ষকেরা অংশগ্রহণ করেন। এতে সাউদার্ন মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা চিকিৎসাবিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি তাদের বৈজ্ঞানিক প্রকল্প ‘নেক্সট জেনারেশন ইনোভেটরস’ উপস্থাপন করেন।
মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জ-৩ (সদর-গজারিয়া) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী পুনর্বিবেচনার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ-মিছিল ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত দলটির জেলা কার্যালয়ের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপি প্রার্থী করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বিএনপির সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক মো. কামরুজ্জামান রতনকে। তাঁর পাশাপাশি এই আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব মো. মহিউদ্দিন।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে আজ মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
বিকেলে নাম ঘোষণার পর থেকে ফুঁসতে থাকেন মহিউদ্দিনের সমর্থকেরা। সন্ধ্যায় মহিউদ্দিনের বাড়ি মুক্তারপুর থেকে একটি বিক্ষোভ-মিছিল নিয়ে জেলায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে কামরুজ্জামানের কুশপুত্তলিকায় আগুন দেওয়া হয়। একই সঙ্গে শহরের সুপার মার্কেটের প্রধান সড়কটি অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন মহিউদ্দিনের সমর্থকেরা।
এতে অংশ নেন সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান, শহর বিএনপির সদস্যসচিব মাহবুব আলম স্বপন, পঞ্চসার ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবদুল মতিনসহ অনেকে।
মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ শেষে সুপার মার্কেটের পেছনে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এটি স্পষ্ট নাশকতা। এ ঘটনায় আমরা অভিযোগ করেছি। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।’
