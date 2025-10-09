Ajker Patrika
> সারা দেশ
> পটুয়াখালী

পটুয়াখালীর গলাচিপায় এসডিএফের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিষয়ক কর্মশালা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সভাকক্ষে গত মঙ্গলবার সকাল ১০টায় এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: সংগৃহীত
পটুয়াখালীর গলাচিপায় সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের (এসডিএফ) উদ্যোগে একটি স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিষয়ক স্টেকহোল্ডার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সভাকক্ষে গত মঙ্গলবার সকাল ১০টায় এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন গলাচিপা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. মেজবাহ উদ্দিন। স্বাগত বক্তব্য দেন এসডিএফ পটুয়াখালী জেলার জেলা ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আলী।

কর্মশালায় এসডিএফ পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন গ্রাম সমিতির স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিষয়ক কার্যক্রম উপস্থাপন করেন এসডিএফ বরিশাল অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (স্বাস্থ্য ও পুষ্টি) ডা. মুক্তা পাশা। তিনি তথ্যবহুল উপস্থাপনার মাধ্যমে কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিদের কাছে গ্রামপর্যায়ে এসডিএফের কার্যক্রমের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. হাসান মাহমুদ, চিকিৎসা কর্মকর্তা ডা. তুষার আহমেদ, ডা. মো. নোমান পারভেজ, সিনিয়র স্টাফ নার্স পলি আক্তারসহ উপজেলা ও ইউনিয়নের স্বাস্থ্য সহকারীরা।

এ ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন এসডিএফ পটুয়াখালী জেলার জেলা কর্মকর্তা (নির্মাণ ও পরিবেশ) মো. মহছিনুল ইসলাম, ৪ নম্বর চিকনিকান্দি ক্লাস্টার অফিসার মো. পারভেজ আকন এবং সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের সিএফ (স্বাস্থ্য ও পুষ্টি) তুষার কান্তি শর্মা, চিকনিকান্দি ক্লাস্টার কমিউনিটি সোসাইটির নেতারাসহ বিভিন্ন গ্রাম সমিতির স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সহায়তা কমিটির সদস্যরা।

এসডিএফ পটুয়াখালী জেলার স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ের সার্বিক অগ্রগতি ও কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন জেলা ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আলী।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ডা. মো. মেজবাহ উদ্দিন তাঁর বক্তব্যে গ্রাম সমিতির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সেবা দিয়ে গর্ভবতী নারী তথা নবাগত শিশু ও মায়ের পুষ্টির নিশ্চয়তা প্রদানের পরামর্শ দেন। পাশাপাশি মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমানোর জন্য এসডিএফের কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং সার্বিক সফলতা কামনা করেন।

এ সময় তিনি এসডিএফের গ্রাম সমিতির সদস্যদের গলাচিপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। কর্মশালার সার্বিক সঞ্চালনা করেন ৪ নম্বর চিকনিকান্দি ক্লাস্টারের ক্লাস্টার কর্মকর্তা মো. পারভেজ আকন ও সিএফ (স্বাস্থ্য ও পুষ্টি) তুষার কান্তি শর্মা।

বিষয়:

পটুয়াখালীগলাচিপাবরিশাল বিভাগজেলার খবর
