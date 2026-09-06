Ajker Patrika
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পটুয়াখালী

ছেলের মৃত্যুর এক দিন পর মায়ের মৃত্যু

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ২০
ছেলের মৃত্যুর এক দিন পর মায়ের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

ছেলের মৃত্যুর শোকে একদিন পর মারা গেলেন মা। মাত্র এক দিনের ব্যবধানে মা ও ছেলের মৃত্যুতে পটুয়াখালী পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গার্লস স্কুল রোড এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আলম আরা খান। তিনি প্রয়াত আইনজীবী আশরাফ আলী খানের স্ত্রী এবং প্রয়াত মুশফিকুর রহমান খান মামুনের মা।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার ভোররাতে হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান মুশফিকুর রহমান খান মামুন। ছেলের মৃত্যুর শোকের মধ্যেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁর মা আলম আরা খান। পরে আজ রোববার দুপুরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

আলম আরা খান ছিলেন গার্লস স্কুল রোড এলাকার চিকিৎসক প্রয়াত মোয়াজ্জেম হোসেন খানের চতুর্থ মেয়ে।

এক দিনের ব্যবধানে মা-ছেলের মৃত্যুতে পরিবার, স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। তাঁদের মৃত্যুতে আত্মীয়স্বজনসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ শোক জানিয়েছেন।

বিষয়:

পটুয়াখালীহাসপাতালবরিশাল বিভাগপৌরসভাআইনজীবীজেলার খবর
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