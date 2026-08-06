Ajker Patrika
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কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জে পাইপ কেটে অবৈধ গ্যাস সংযোগ: দুই জমির মালিক গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কিশোরগঞ্জে পাইপ কেটে অবৈধ গ্যাস সংযোগ: দুই জমির মালিক গ্রেপ্তার
পাইপ কেটে অবৈধ গ্যাস সংযোগের ঘটনায় আটক দুজন। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে তিতাস গ্যাসের উচ্চচাপের লাইনে অবৈধ সংযোগ দিয়ে চুনাপাথরের কারখানায় গ্যাস ব্যবহারের অভিযোগে দুই জমির মালিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত চুনভাট্টির মালিককে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী থানাধীন এলাকায় তিতাস গ্যাসের ৪ ইঞ্চি ব্যাসের ১০০০ পিএসআইজি হাই-প্রেসার লাইন থেকে অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ নিয়ে চুনাপাথরের কারখানা পরিচালনার অভিযোগ উঠে। অতিরিক্ত চাপের কারণে সংযোগস্থলে গ্যাস লিকেজ দেখা দিলে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

এ ঘটনায় গত ৩ আগস্ট কটিয়াদীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও কটিয়াদীর সহকারী কমিশনার লাবনী আক্তার তারানার নেতৃত্বে অভিযানে তিতাস গ্যাসের জোনাল বিক্রয় ও বিতরণ অফিস (জোবিঅ)-কিশোরগঞ্জ, আঞ্চলিক অপারেশন বিভাগ এবং আঞ্চলিক প্রশাসন ও লিগ্যাল বিভাগ-ময়মনসিংহ দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌথ দল অংশ নেয়।

অভিযানের সময় ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন ধরনের আলামত জব্দ করা হয়। পরে অভিযোগের ভিত্তিতে ৪ আগস্ট কটিয়াদী থানায় বাংলাদেশ গ্যাস আইন–২০১০ অনুযায়ী মামলা করা হয়। মামলার পর পুলিশ অভিযুক্তদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট চুন কারখানার দুই জমির মালিককে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন—কটিয়াদী উপজেলার কাজীরচর এলাকার মো. সুলতান উদ্দিন আকন্দ এবং মো. সুমন মিয়া।

পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মামলার অপর আসামি চুনভাট্টির মালিককে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

এদিকে গ্যাস লিকেজের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি দূর করতে গত ৫ আগস্ট লিকেজটি মেরামত করা হয়েছে। এরপর গ্রাহক প্রান্তে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের জানিয়েছে, তিতাস গ্যাসের উচ্চচাপের লাইনে এ ধরনের অবৈধ সংযোগ শুধু রাষ্ট্রীয় গ্যাসের অপচয়ই ঘটায় না, বরং বড় ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকিও তৈরি করে।

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