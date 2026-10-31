Ajker Patrika
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পটুয়াখালী

পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরি

পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয় নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে এবং এর অধীনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সমূহে ১৬তম গ্রেডের দুটি ক্যাটাগরির পদে মোট ৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ১৮ অক্টোবর থেকে, চলবে ১৭ নভেম্বর বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

১. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ৮টি, (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দ।

বেতন স্কেল: ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা।

২. পদের নাম ও সংখ্যা: লাইব্রেরি সহকারী ১টি, (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।

বেতন স্কেল: ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৭ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮-৩২ হতে হবে।

আবেদন ফি: ১৬তম গ্রেডের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা।

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ওয়েবসাইট dcpatuakhali. teletalk.com.bd লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

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